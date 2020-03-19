Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза. В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.
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с чего всё началось

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
РИА Новости18 марта в 15:18

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ФАС проверит информацию о завышении цен на маски в Шереметьево

Rambler News Serviceвчера в 11:59

ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин

Российская газетавчера в 01:07

ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизель как в опте, так и в рознице

ТАСС18 марта в 12:52

ФАС отреагировала на критику Путина о росте цен на бензин

URA.Ru18 марта в 16:30

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

РИА Новости18 марта в 15:18

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

РБК18 марта в 14:19

Дешевле экспорта: ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин

РЕН ТВ18 марта в 22:50
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Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
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WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
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В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

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Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
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ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей

Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Технологии

И тебя вылечат: как работает единственный в России центр, куда везут анализы на коронавирус

Где бы вы ни сдавали тест на коронавирус, везут его в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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Финансы

Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий

Антон Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий.
Деловое.ТВ вчера в 14:43
Общество

Карантин пройдут все прибывающие в Россию из-за границы

Граждане, которые прибыли в Россию, должны сразу же сообщить о своём прибытии на горячую линию, организованную в регионах, передать информацию о датах и месте пребывания за границей, оставить контактную информацию.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:57
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В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Общество

Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с лекарствами

Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.
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Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
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Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Врач из Италии рассказала о критической ситуации из-за коронавируса

Хирург из больницы итальянского Бергамо рассказала о критической ситуации в госпиталях из-за коронавируса в беседе с изданием Corriere Della Sera.
Lenta.ru вчера в 15:55
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Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
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Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
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Минкомсвязь отложила учения по устойчивому рунету из-за коронавируса

Минкомсвязь РФ отложила намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 02:44
Общество

В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:35
Здоровье

Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Lenta.ru 04:18
Общество

Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог

Научно доказано, что возникновение иммунитета к вирусу у 70% населения страны обуславливается естественными условиями прекращения эпидемии, сообщает РИА Новости.
Что происходит вчера в 04:43
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«КиноПоиск» покажет сериал про победу Ельцина на выборах в 1996 году

Сюжет телесериала будет развиваться вокруг событий в России с начала 1990-х годов, в том числе затронет президентские выборы 1996 года.
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Первые в истории Android-смартфоны продали на eBay по 195 долларов за штуку

Google Sooner Несколько экземпляров Google Sooner неожиданно появились на онлайн-аукционе eBay по цене 195 долларов за штуку и были быстро раскуплены ностальгирующими фанатами, которые, вероятно, рассчитывают их продать позже по куда более высокой цене.
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В России временно изменили правила оформления больничных

В России изменили правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по нетрудоспособности.
МИГ-ТВ вчера в 12:16
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Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель

В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 13:19
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
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В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.
Lenta.ru вчера в 03:58
Общество

Кировские суды приостановили рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановили рассмотрение дел из-за коронавируса с 19 марта до 10 апреля.
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