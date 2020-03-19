Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза. В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.
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с чего всё началось

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
РИА Новостивчера в 15:18

Подробнее о событии

ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

Газета.Ru03:58

ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин

Российская газета01:07

ФАС отреагировала на критику Путина о росте цен на бензин

URA.Ruвчера в 16:30

Дешевле экспорта: ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин

РЕН ТВвчера в 22:50

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

РИА Новостивчера в 15:18

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

РБКвчера в 14:19

ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизель как в опте, так и в рознице

ТАССвчера в 12:52
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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии

Как заявил представитель шведской марки Стефан Эльфстрем, приостановка работы завода в Генте связана как с нехваткой рабочих, так и с рекомендациями властей Бельгии из-за начавшейся пандемии.
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Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес остался недоволен решением клуба проводить тренировки на фоне проблем из-за коронавируса.
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Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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Эксперты развеяли мифы о турбомоторах

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В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
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Мантуров: магазины несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что торговые сети несут огромные издержки из-за резко увеличившегося спроса, пишет ТАСС.
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Три случая коронавируса выявлены в Туле

Тула, 19 марта 2020, 15:28 — REGNUM Первые три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены в Тульской области.
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В России расшифровали геном коронавируса

Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России, отмечается в сообщении.
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Минобороны сформировало запас лекарств для защиты от коронавируса

«В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи»,цитирует РИА «Новости» заявление Минобороны.
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Первый город в России ввел режим ЧС из-за коронавируса

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На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

РИА Новости 10:02
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В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
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Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 10:34
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«Евровидение-2020» официально отменили

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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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Есть футболисты, которые рады отмене Евро. И их много

Футболист вернется к тренировкам не раньше середины лета, поэтому даже не скрывает, что рад переносу Евро.
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В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму

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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199

"В России за последние сутки подтверждено 52 случая заражения новым коронавирусом у россиян в 23 регионах страны", - указывается в сообщении.
Инфорос 09:13
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