Энергетика
РИА НовостиВ ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза. В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.РИА Новости15:18
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Комментарии
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