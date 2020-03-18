Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.

с чего всё началось

Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза. В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

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