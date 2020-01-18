Общество
РИА НовостиВ ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями. В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы.
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с чего всё началось
Пока готовила этот материал, насчитала не меньше десяти звонков и sms от спамеров. "Мы дадим вам кредит на миллион", "автомобиль вашей мечты теперь со скидкой", "любая омолаживающая процедура за полцены". Каждого из нас засыпает реклама по телефону.Российская газетавчера в 21:00
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Забудь мой номер: В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
Российская газетавчера в 21:00
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Экономика
Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Футбол
Экс-игрок «Реала» забил один из самых быстрых голов в истории футбола
Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым быстрым голом в истории футбола считается мяч, забитый нападающим Навафом аль-Абедом в 2009 году в матче молодежных команд чемпионата Саудовской Аравии.
Армия и оружие
Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск
Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.
Шоу-бизнес
Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии
Вчера же Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили для себя пышное торжество в Санкт-Морице, куда прибыли 300 приглашенных.
Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Технологии
Microsoft выпустила новый браузер Edge на движке Chromium
Microsoft объявила о запуске нового браузера для Windows 10 и MacOS линейки Edge на движке Chromium.
Политика
Путин возложил цветы к «Рубежному камню»
Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда.
Футбол
Переговоры Соболева с ЦСКА приостановлены. Игрок вернулся в «Крылья»
Ранее самарцы начали сбор без Соболева, который в столице России вел переговоры с ЦСКА. Сейчас переговоры приостановлены.
Происшествия
После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Спорт
Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Авто
Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение
Отмечается, что одной из ближайших новинок является пятидневная модификация Suzuki Jimny.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Армия и оружие
В Госдуме оценили заявление Пентагона об отставании США в гиперзвуке
Попыткой добиться выделения больших средств в военный бюджет Пентагона назвал заявление заместителя председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена об отставании США в тематике гиперзвукового вооружения зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин 18 января, сообщает RT.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Политика
«Единая Россия» назвала трех министров из «черного списка»
Всего в «черном списке» партии оказались трое – к ним было больше всего претензий.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Происшествия
Школьница покончила с собой из-за требования выйти замуж за 50-летнего
Энергетика
На Украине оценили последствия контракта с Россией на транзит газа
Тарифы на транспортировку газа для потребителей Украины могли бы вырасти в 4 раза без нового транзитного контракта с РФ, тогда как подписание контракта позволило даже снизить их, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Религия
Православные верующие проводят Крещенский сочельник
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Общество
Рождаемость в Китае упала до минимума
В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.