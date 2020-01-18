Пока готовила этот материал, насчитала не меньше десяти звонков и sms от спамеров. "Мы дадим вам кредит на миллион", "автомобиль вашей мечты теперь со скидкой", "любая омолаживающая процедура за полцены". Каждого из нас засыпает реклама по телефону.

с чего всё началось

В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями. В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы.

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

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