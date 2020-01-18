Пока готовила этот материал, насчитала не меньше десяти звонков и sms от спамеров. "Мы дадим вам кредит на миллион", "автомобиль вашей мечты теперь со скидкой", "любая омолаживающая процедура за полцены". Каждого из нас засыпает реклама по телефону.

с чего всё началось

В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями. В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы.

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

Футбол Исламхан провёл первую тренировку в «Зените» Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.

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