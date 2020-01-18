Общество
РИА НовостиВ ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями. В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы.
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с чего всё началось
Пока готовила этот материал, насчитала не меньше десяти звонков и sms от спамеров. "Мы дадим вам кредит на миллион", "автомобиль вашей мечты теперь со скидкой", "любая омолаживающая процедура за полцены". Каждого из нас засыпает реклама по телефону.Российская газетавчера в 21:00
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Забудь мой номер: В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
Российская газетавчера в 21:00
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Футбол
Исламхан провёл первую тренировку в «Зените»
Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Культура
BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Футбол
Реал — Севилья 0:0 (2-й тайм)
Нападающий «Аль-Насра» Альваро Негредо отличился на шестой секунде матча с «Аль-Ахли» (2:1) в финале Кубка ОАЭ.
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Политика
Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства
Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
Общество
Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию
Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Армия и оружие
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
В страхе перед военной конфронтации с Россией Швеция наращивает военный бюджет.
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области.
Общество
ДПС остановили автомобиль Усика
Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.
Футбол
«Уотфорд» и «Тоттенхэм» победителя не определили
Энергетика
«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине
"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
Шоу-бизнес
Тарасов дарит Костенко те же подарки, что и Бузовой
Подписчики Анастасии Костенко давно заметили, что Дмитрий Тарасов ей дарит то же самое, что и певице Ольге Бузовой.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Политика
Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией
Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией.
Политика
Bloomberg: Орешкин станет помощником президента по экономике
Как сообщает Bloomberg, нынешний помощник Владимира Путина Андрей Белоусов получит должность первого вице-премьера.
Шоу-бизнес
Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича
Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
Происшествия
Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
Биатлон
Российские биатлонисты повторили лучший результат сезона в эстафете
Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой сборной Франции.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Происшествия
Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца
Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
Общество