Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями. В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы.
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с чего всё началось

Забудь мой номер: В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

Пока готовила этот материал, насчитала не меньше десяти звонков и sms от спамеров. "Мы дадим вам кредит на миллион", "автомобиль вашей мечты теперь со скидкой", "любая омолаживающая процедура за полцены". Каждого из нас засыпает реклама по телефону.
Российская газетавчера в 21:00

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ФАС дала рекомендации гражданам по борьбе с рекламным спамом

REGNUM03:31

Как избавиться от рекламных звонков и сообщений: советы ФАС

Вести.Ru05:45

Раскрыты методы борьбы с рекламой по телефону

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В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

Газета.Ru03:46

В ФАС посоветовали методы борьбы с рекламой по телефону

РБК09:34

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

РИА Новости03:15

Забудь мой номер: В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

Российская газетавчера в 21:00
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Футбол

Исламхан провёл первую тренировку в «Зените»

Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.
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Газета.Ru 02:37
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На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России

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В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
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Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

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Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров

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