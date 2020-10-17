Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.

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