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Российская газета
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Цены на связь в 2021 году могут вырасти на 3,7%, в 2022 и 2023 годах - на 4%. "По результатам экспертных оценок, удельный вес расходов на услуги связи в потребительской корзине населения составляет около 3%", - говорится в разъяснениях ФАС.
Российская газетавчера в 22:00
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Комсомольская правда

В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года

Комсомольская правдавчера в 12:40
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Российская газетавчера в 22:00
Экономика сегодня

Россиян предупредили о росте цен на ЖКХ

Экономика сегоднявчера в 07:17
Аргументы недели

В ФАС разъяснили, как может вырасти стоимость услуг ЖКХ в 2021—2023 годах

Аргументы неделивчера в 02:25
Пятый канал

Как изменятся цены на услуги ЖКХ в России в 2021 году?

Пятый каналвчера в 23:58
URA.Ru

ФАС разъяснила, как изменятся цены на услуги ЖКХ для россиян

URA.Ruвчера в 22:27
Петербургский дневник

В ФАС рассказали, как вырастут цены на ЖКХ в ближайшие три года

Петербургский дневниквчера в 07:17

Геологи раскрывают окружающую залежи редкоземельных элементов тайну

Открытие сделали ученые из австралийского национального университета После долгих исследований ученые наконец смогли понять, как образовываются и исчезают залежи с редкоземельными элементами.
Центральная Служба Новостей14 октября в 06:45

Алиев заявил о контрабанде оружия из России в Армению на частном Ил-76

Алиев утверждает, что живущие в РФ армянские бизнесмены недавно приобрели Ил-76, на котором якобы под видом гражданских грузов перевозятся наемники и вооружения - противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Конкурс", ПЗРК "Игла" и снаряжение.
Московский Комсомолец16 октября в 10:04

Посол РФ заявил, что США отвергли предложение Путина по СНВ-3 без анализа

США отвергли предложение президента России Владимира Путина о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) без какого-либо серьезного анализа.
ФАНвчера в 08:29

Посольство РФ потребовало от США объяснений после допроса журналиста RT

Российский журналист телеканала RT Константин Рожков подвергся многочасовому допросу в США, посольство России в Вашингтоне расценивает это как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы.
РИА Новостивчера в 20:45

Тихонов заявил, что Понсе и Ларссон являются лидерами атаки «Спартака», а не Кокорин

Главный тренер «Астаны», бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игре нападающего «красно-белых» Александра Кокорина в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).
Metaratingsвчера в 16:17

Посол исключил ответственность России за убийство учителя под Парижем

Россия не может нести никакой ответственности за убийство учителя истории и географии одного из французских колледжей в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, в совершении которого подозревается 18-летний выходец из Москвы.
РБКвчера в 12:37

Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2

В мультимедийных вычислениях 16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит аналогичный Ryzen 9 3950X в 1,25 раза; 12-ядерный Ryzen 9 5900X превосходит Ryzen 9 3900X в 1,35 раза, а 8-ядерный Ryzen 7 5800X опережает прошлогодний Ryzen 7 3800X в 1,42 раза.
3DNewsвчера в 09:59

Главный тренер «Локомотива» высказался о Зе Луише после победы над «Уфой»

Главный тренер команды Марко Николич высказался по поводу игры нового нападающего своей команды: - Сложно сказать, на сколько процентов готов Зе Луиш, но видно, что не на сто.
Комсомольская правдавчера в 13:10

Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов

По данным Минздрава, только 8 октября в обороте находилось около 290 тыс. упаковок противовирусных препаратов с действующим веществом фавипиравир, 730 тыс. — лопинавир и ритонавир, 9,2 млн — азитромицин и 8,7 млн — умифеновир.
РБКвчера в 13:58