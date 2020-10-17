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Российская газета
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Цены на связь в 2021 году могут вырасти на 3,7%, в 2022 и 2023 годах - на 4%. "По результатам экспертных оценок, удельный вес расходов на услуги связи в потребительской корзине населения составляет около 3%", - говорится в разъяснениях ФАС.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Российская газетавчера в 22:00
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News.ru

ФАС рассказала о росте тарифов ЖКХ в 2021–2023 годах

News.ru20:43
Комсомольская правда

В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года

Комсомольская правдавчера в 12:40
Аргументы недели

В ФАС разъяснили, как может вырасти стоимость услуг ЖКХ в 2021—2023 годах

Аргументы неделивчера в 02:25
Петербургский дневник

В ФАС рассказали, как вырастут цены на ЖКХ в ближайшие три года

Петербургский дневниквчера в 07:17
Пятый канал

Как изменятся цены на услуги ЖКХ в России в 2021 году?

Пятый каналвчера в 23:58
URA.Ru

ФАС разъяснила, как изменятся цены на услуги ЖКХ для россиян

URA.Ruвчера в 22:27
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Российская газетавчера в 22:00

Звездные скопления - это только верхушка айсберга

Благодаря точным измерениям космического аппарата ESA Gaia астрономы Венского университета обнаружили, что то, что мы называем звездным скоплением, является лишь верхушкой айсберга гораздо большего и часто отчетливо вытянутого распределения звезд.
AstroNews.ruвчера в 07:24

Лавров считает нечистоплотными заявления США о согласии РФ заморозить ядерные арсеналы

Напомним, что ранее Маршалл Биллингсли, занимающий пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями, заявил, что американские власти готовы пролонгировать СНВ-3, если только к переговорам присоединится КНР.
Evo-rus.com16 октября в 03:07

МИД ФРГ заявил об уверенности в завершении строительства Nord Stream 2

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом он рассказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Известиявчера в 08:45