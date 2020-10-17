В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах
Цены на связь в 2021 году могут вырасти на 3,7%, в 2022 и 2023 годах - на 4%. "По результатам экспертных оценок, удельный вес расходов на услуги связи в потребительской корзине населения составляет около 3%", - говорится в разъяснениях ФАС.В источнике
С чего всё началось
В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах
Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года
Комсомольская правдавчера в 12:40
В ФАС разъяснили, как может вырасти стоимость услуг ЖКХ в 2021—2023 годах
Аргументы неделивчера в 02:25
В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах
Российская газетавчера в 22:00