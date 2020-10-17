Цены на связь в 2021 году могут вырасти на 3,7%, в 2022 и 2023 годах - на 4%. "По результатам экспертных оценок, удельный вес расходов на услуги связи в потребительской корзине населения составляет около 3%", - говорится в разъяснениях ФАС.

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