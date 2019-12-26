Экономика
Газета.RuВ ФАС рассказали о новом повышении тарифов ЖКХ в 2020 году
Плата за коммунальные услуги в России в следующем году вырастет в среднем на 4%, рассказали "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это выше инфляции в 3%, которая заложена в утвержденном Госдумой проекте федерального бюджета на 2020 год.
Читать в источнике
Оценить2443
с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известия25 декабря в 16:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Политика
На Украине заявили о первых освобожденных украинцах на обмене с ДНР
Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила о первых освобожденных украинских гражданах в рамках обмена удерживаемыми лицами с ДНР.
Происшествия
Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
Здоровье
Специалисты назвали пять простых правил для быстрого похудения
Специалисты назвали пять простых правил, которые помогут сбросить лишний вес в течение нескольких месяцев.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Политика
Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
Политика
Немцы возложили ответственность за решение проблем на Меркель и Путина
Жители Германии посчитали, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель будут играть наиболее важные роли при решении глобальных проблем на международной арене.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Футбол
«Арсенал» — «Челси»: прогноз Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги 29 декабря
Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».
Общество
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс
Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Наука
Физики смогли остановить электрон за фемтосекунду
Армия и оружие
Россия официально обвинила Израиль в новой бомбардировке Сирии
Израильское информационное издание «Haaretz», ссылаясь на данные российского Министерства иностранных дел, сообщает о том, что Россия официально обвинила израильскую сторону в нарушении воздушного пространства Иордании и незаконных ударах по территории Сирии.
Биатлон
Павлова победила в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке»
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Политика
Пушков объяснил отказ Германии в военной помощи Украине
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что власти Украины разрушают свою страну - и именно это угрожает украинцам как нации, а не отказ в военной помощи со стороны Германии.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся в Эстонии
В Эстонии перевернулся автобус с россиянами, следовавший из Санкт-Петербурга в Ригу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Гаджеты
Realme X50 окажется полным аналогом Redmi K30 5G
Здоровье
Врач посоветовал замену картошке и колбасе в салате «Оливье»
Врач посоветовала при приготовлении сладкого выбирать низкокалорийные рецепты и добавлять как можно меньше жиров – масла и маргарина.