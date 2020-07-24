В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
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В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.В источнике
С чего всё началось
В ФАС заяивли, что оптовые цены бензина и дизеля стабильны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, динамика направлена в сторону их снижения, сообщил журналистам начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.
ТАСС24 июля в 11:50
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