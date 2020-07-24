«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Самый титулованный клуб своей страны обеспечил себе итоговое первое место за два тура до финиша турнира после домашней победы над «Сампдорией» — 2:0. Это уже девятое подряд скудетто «Ювентуса», а в общей сложности он выиграл чемпионат Италии в 36-й раз.