Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ФАС заяивли, что оптовые цены бензина и дизеля стабильны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, динамика направлена в сторону их снижения, сообщил журналистам начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.
ТАСС24 июля в 11:50
Подробнее о событии
Live24

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Live2425 июля в 08:50
Lenta.ru

Власти России ответили на жалобы по поводу дорогого бензина

Lenta.ru24 июля в 13:48
Car.ru

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Car.ru24 июля в 03:09
ТАСС

В ФАС заяивли, что оптовые цены бензина и дизеля стабильны

ТАСС24 июля в 11:50
ПРАЙМ

ФАС ответила РТС по оптовым ценам на топливо, заявляет об их стабилизации

ПРАЙМ24 июля в 11:07
OilCapital.ru

Автозаправки терпят убытки

OilCapital.ru24 июля в 06:55
RT на русском

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

RT на русском24 июля в 12:45

Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения

В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения
Газета.Ru17:46
18

Инновация для вакцины от коронавируса COVID-19 может значительно ускорить мировое производство

Отвечая на необходимость быстро разработать миллиарды доз жизненно важных вакцин против коронавируса COVID-19, научная группа из Университета Техаса в Остине успешно перепроектировала ключевой белок коронавируса, и модификация могла бы обеспечить гораздо более быстрое и стабильное производство.
MedikForum.ruвчера в 05:06

«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Самый титулованный клуб своей страны обеспечил себе итоговое первое место за два тура до финиша турнира после домашней победы над «Сампдорией» — 2:0. Это уже девятое подряд скудетто «Ювентуса», а в общей сложности он выиграл чемпионат Италии в 36-й раз.
Коммерсантъ18:23

Президент «Сельты» рассказал, что клубу будет тяжело выкупить Смолова

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо прокомментировал возможный трансфер форварда «Локомотива» Федора Смолова, который в завершившемся сезоне защищал цвета испанского клуба на правах аренды.
Vprognoze.ruвчера в 12:47

Анализы на COVID-19 помогли частным клиникам заработать

Анализы на COVID-19 помогли частным клиникам заработать Несмотря на падение потока пациентов из-за ограничительных мер в связи с пандемией, частные клиники и лаборатории смогли нарастить выручку благодаря тестированию на COVID-19.
Коммерсантъ18:09

В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты

Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.
ИА Красная Веснавчера в 18:08

Представитель Роснефти: «Российскую молодежь необходимо лишить избирательных прав»

Идеальная Россия по Леонтьеву: избирательные права только у сотрудников Кремля, Сечина и вечно навеселе Леонтьева.А остальные, как написал один известный политик — крепостные, закрепленные за трубопроводом Роснефти.
Столица Свчера в 07:11
60

Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота

Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости20:21