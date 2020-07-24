Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
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Власти России ответили на жалобы по поводу дорогого бензина

Lenta.ru24 июля в 13:48

Владельцы независимых АЗС попросили ограничить рост оптовых цен на бензин

РБК23 июля в 11:29

ФАС ответила РТС по оптовым ценам на топливо, заявляет об их стабилизации

ПРАЙМ24 июля в 11:07

Независимые АЗС просят ограничить рост оптовых цен на бензин

News.ru23 июля в 12:04

Независимые АЗС опасаются оттока покупателей из-за роста цен

Коммерсантъ23 июля в 11:55

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

RT на русском24 июля в 12:45

Российский топливный Союз назвал причину повышения цен на бензин

REGNUM23 июля в 00:51
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Общество

Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

РИА Новости 08:16
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Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
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Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.
Vprognoze.ru вчера в 23:44
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Авто

Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России

Daily-Motor.Ru 11:00
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Авто

Компания Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года

Японская компания Toyota назвала цены на новый кроссовер Toyota Venza для рынка США.
Автоновости дня 04:00
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Происшествия

В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

РБК 08:37
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Происшествия

Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
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Армия и оружие

Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом

Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:59
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Происшествия

В Севастополе 17 пожарных тушили горящую многоэтажку

В воскресенье, 26 июля, в 14.00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе по улице Лизы Чайкиной горит балкон третьего этажа в многоквартирном доме.
Krym.News 09:13
Политика

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 05:56
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Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
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Происшествия

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
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Происшествия

В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
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Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
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Общество

Синоптик рассказал о плавном возвращении Москвы в зону тепла

В воскресенье, 26 июля, в столице прошел атмосферный фронт и погода вновь стала хорошей.
Вечерняя Москва 08:41
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
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Политика

Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 17:23
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Происшествия

В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива

В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:39
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Общество

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Политика

Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России

Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 24 июля в 03:45
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Происшествия

В Туве один ребенок погиб и шесть пострадали в ДТП

РИА Новости 10:16
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Полина Гагарина похудела на 30 кг благодаря пяти продуктам

Гагарина утверждает, что ей удалось привести себя в идеальную форму благодаря всего лишь 5 продуктам.
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Авто

Volkswagen Tiguan X перенял элементы рестайлингового Тигуана

Драйв 24 июля в 06:01
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
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Общество

На волне протестов BLM в Нью-Йорке предложили запретить слепые прослушивания в оркестрах. 50 лет назад их ввели именно ради равноправия

В 1969 году слепые прослушивания ввели как раз на волне борьбы за гражданские права в Америке.
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Здоровье

Мурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса в России

Ранее Михаил Мурашко заявил о планах вакцинировать от коронавируса не менее 1600 добровольцев на третьем этапе исследования вакцины.
Lenta.ru вчера в 14:33
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
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