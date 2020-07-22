Энергетика
RT на русскомВ ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
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Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Общество
На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота, патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводским ходовым испытаниям в Черном море, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 03:32
Общество
Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции
Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
ФАН 12:47
Футбол
«Рух» и «Славия» устроили голевую перестрелку в чемпионате Беларуси
Bookmaker-ratings.ru 13:27
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста 12:27
Здоровье
В Волгограде продолжает увеличиваться число внебольничных пневмоний
Усилились и миграция людей: они ездят отдыхать на турбазы, в другие регионы, на море, где продолжают беспечно относиться к требованиям Роспотребнадзора.
Все для Вас 05:38
Армия и оружие
В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов
По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД.
Нур 02:43
Игры
Первый эпизод Tell Me Why выйдет 27 августа, последний — 10 сентября
Как и обещалось, перерывы между эпизодами Tell Me Why составят всего неделю: первая глава поступит в продажу 27 августа текущего года, вторая — 3 сентября, третья — 10 сентября.
3DNews 06:59
Политика
Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Баку и Еревану следует воздерживаться от необдуманных действий.
РИА Новости 11:59
Общество
Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну
Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну.
Вечерняя Москва вчера в 16:21
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Общество
Молодые семьи в РФ получат выплаты на приобретение жилья комфорткласса
Российские молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на приобретение квартир класса комфорт.
Татар-информ 13:08
Политика
Помпео допустил привлечение России к противостоянию с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю.
Газета.Ru 05:00
Общество
Дегтярев предупредил о провокациях на акциях в поддержку Фургала
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил о возможных провокациях на несогласованных акциях в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 03:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН вчера в 15:29
Происшествия
Никитин заявил о наличии подозреваемого в деле об утечке газа
Напомним, в воскресенье жители практически всех районов Нижнего Новгорода пожаловались на едкий запах газа.
Нижний Новгород on-line вчера в 12:32
Футбол
«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
Soccer.ru 12:12
Политика
Бывший претендент на пост президента Белоруссии покинул страну
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя предвыборного штаба Цепкало.
Ведомости 08:44
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Политика
Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле
Лишение собора Святой Софии музейного статуса стало одной из тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Политика Сегодня 22 июля в 20:32
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Хамзаев утверждает, что в период пандемии пенсионеры должны получать такую же помощь, что и семьи с детьми.
Evo-rus.com 01:33
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч вчера в 07:51
Игры
TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Политика
В ОБСЕ прокомментировали пакет мер для прекращения огня в Донбассе
Киев, 23 июля 2020, 12:21 — REGNUM Стороны конфликта в Донбассе смогут вести ответный огонь в случае наступательных действий противника, заявила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау, заявление которой обнародовано 23 июля на официальном сайте ОБСЕ.
REGNUM вчера в 05:21
Политика
МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы
Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24