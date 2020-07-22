В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

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