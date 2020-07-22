Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
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Власти России ответили на жалобы по поводу дорогого бензина

Lenta.ru13:48

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

RT на русском12:45

Торговцы бензином пожаловались в ФАС: оптовые цены на топливо растут быстрее, чем на АЗС, а маржа петербургских сетей падает

Фонтанка.Ру22 июля в 10:39

Независимые АЗС опасаются оттока покупателей из-за роста цен

Коммерсантъвчера в 11:55

Владельцы независимых АЗС попросили ограничить рост оптовых цен на бензин

РБКвчера в 11:29

Российский топливный Союз назвал причину повышения цен на бензин

REGNUMвчера в 00:51

В ФАС заяивли, что оптовые цены бензина и дизеля стабильны

ТАСС11:50
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Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
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Общество

На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота, патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводским ходовым испытаниям в Черном море, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 03:32
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Общество

Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции

Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
ФАН 12:47
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Футбол

«Рух» и «Славия» устроили голевую перестрелку в чемпионате Беларуси

Bookmaker-ratings.ru 13:27
Происшествия

Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае

В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
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Технологии

В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта

В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
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Здоровье

В Волгограде продолжает увеличиваться число внебольничных пневмоний

Усилились и миграция людей: они ездят отдыхать на турбазы, в другие регионы, на море, где продолжают беспечно относиться к требованиям Роспотребнадзора.
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Армия и оружие

В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов

По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД.
Нур 02:43
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Игры

Первый эпизод Tell Me Why выйдет 27 августа, последний — 10 сентября

Как и обещалось, перерывы между эпизодами Tell Me Why составят всего неделю: первая глава поступит в продажу 27 августа текущего года, вторая — 3 сентября, третья — 10 сентября.
3DNews 06:59
Политика

Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Баку и Еревану следует воздерживаться от необдуманных действий.
РИА Новости 11:59
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Общество

Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну

Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну.
Вечерняя Москва вчера в 16:21
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Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
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Единоборства

Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Общество

Молодые семьи в РФ получат выплаты на приобретение жилья комфорткласса

Российские молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на приобретение квартир класса комфорт.
Татар-информ 13:08
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Политика

Помпео допустил привлечение России к противостоянию с Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю.
Газета.Ru 05:00
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Общество

Дегтярев предупредил о провокациях на акциях в поддержку Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил о возможных провокациях на несогласованных акциях в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 03:30
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН вчера в 15:29
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Происшествия

Никитин заявил о наличии подозреваемого в деле об утечке газа

Напомним, в воскресенье жители практически всех районов Нижнего Новгорода пожаловались на едкий запах газа.
Нижний Новгород on-line вчера в 12:32
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Футбол

«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
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Футбол

«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» Дегенека

Газета.Ru 13:29
Наука

Некоторые женщины не чувствуют боли во время родов из-за редкого гена

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Политика

Бывший претендент на пост президента Белоруссии покинул страну

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя предвыборного штаба Цепкало.
Ведомости 08:44
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Происшествия

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
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Политика

Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

Лишение собора Святой Софии музейного статуса стало одной из тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Политика Сегодня 22 июля в 20:32
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Хамзаев утверждает, что в период пандемии пенсионеры должны получать такую же помощь, что и семьи с детьми.
Evo-rus.com 01:33
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Здоровье

В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения

Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

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Игры

TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры

В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Политика

В ОБСЕ прокомментировали пакет мер для прекращения огня в Донбассе

Киев, 23 июля 2020, 12:21 — REGNUM Стороны конфликта в Донбассе смогут вести ответный огонь в случае наступательных действий противника, заявила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау, заявление которой обнародовано 23 июля на официальном сайте ОБСЕ.
REGNUM вчера в 05:21
Политика

МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы

Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
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