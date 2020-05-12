Общество
Российская газетаЖалобы на завышение цен на медицинские перчатки поступили в ФАС
Жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток поступают в Федеральную антимонопольную службу, сообщили в ведомстве. "Федеральная антимонопольная служба фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на перчатки", - говорится в пресс-релизе.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.ТАСС12:29
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