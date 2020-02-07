Общество

RT на русскомRT на русскомВ ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей

Как указали в ведомстве, данная тенденция связана с ростом спроса на медицинские маски. «Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.
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В ФАС объяснили рост цен на медицинские маски

ТАСС08:56

ФАС назвала регионы с наибольшим завышением цен на медицинские маски

Rambler News Service09:04

В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей

RT на русском09:03

В сети аптек Элисты цена на маски остается на уровне закупочной

РИА Калмыкия08:16

Эксперт прокомментировал рост цен на медицинские маски

Известия08:51

В Росздравнадзоре назвали причину роста цен на маски в Адыгее

РИА Новости06:49

ФАС выявила рост оптовых цен на защитные медицинские маски

REGNUM03:28
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Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 05 февраля в 11:08
Происшествия

Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб

Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 05:26
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Известия 08:27
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Политика

Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя

Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
REGNUM 04:08
Общество

СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

BFM.ru 07:21
Финансы

Центробанк снова снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Банки.ру 05:30
Происшествия

Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск

Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
РБК 08:56
Космос

Жителям Северодвинска расскажут всю правду о черной дыре

Разговор пойдёт о чёрных дырах, тёмной материи и тёмной энергии - обо всём загадочном и невидимом во Вселенной.
Двина-Информ 04 февраля в 12:15
Общество

Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

РИА Новости 06:25
Экономика

Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
РБК 08:49
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни

Московский Комсомолец 05 февраля в 01:23
Гаджеты

Илон Маск высмеял проблемы безопасности WhatsApp

Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск посмеялся над проблемам безопасности популярного приложения WhatsApp.
Pravda.Ru 08:02
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
РИА Новости 08:56
Армия и оружие

Минобороны представило видео с первым полетом Ту-160М

Минобороны России опубликовало кадры первого полета глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь".
Газета.Ru вчера в 14:29
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия вчера в 22:27
Общество

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Общество

В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов

Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский, сообщает Strana.ua.
РИА Новости 04:32
Политика

Сноуден планирует продлить вид на жительство в России

Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления.
ТАСС 08:00
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости 07:09
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета вчера в 07:03
Фигурное катание

Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе

Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Советский спорт 08:36
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
Общество

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:59
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных программ

Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
МедиаПоток 05:29
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

Кредиторы Рустама Тарико требуют от него в суде 3,6 млрд рублей

Инвестфонд Pala Assets Holdings подал иск к бизнесмену Рустаму Тарико в Арбитражный суд Москвы на 3,6 млрд руб. В качестве ответчиков выступают члены совета директоров банка "Русский стандарт" Алессандро Пикки, Сергей Берестов, Сергей Икатов, Михаил Хмел и Ирина Александрова, а также ООО "Русский стандарт-Инвест" и ЗАО "Русский стандарт".
Коммерсантъ 08:43
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