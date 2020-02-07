Общество
RT на русскомВ ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей
Как указали в ведомстве, данная тенденция связана с ростом спроса на медицинские маски. «Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.
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Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Происшествия
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Происшествия
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Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Политика
Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
Финансы
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Происшествия
Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
Космос
Жителям Северодвинска расскажут всю правду о черной дыре
Разговор пойдёт о чёрных дырах, тёмной материи и тёмной энергии - обо всём загадочном и невидимом во Вселенной.
Экономика
Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни
Гаджеты
Илон Маск высмеял проблемы безопасности WhatsApp
Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск посмеялся над проблемам безопасности популярного приложения WhatsApp.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич впервые стала мамой
Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
Армия и оружие
Минобороны представило видео с первым полетом Ту-160М
Минобороны России опубликовало кадры первого полета глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь".
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов
Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский, сообщает Strana.ua.
Политика
Сноуден планирует продлить вид на жительство в России
Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Общество
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Технологии
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Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Экономика
Кредиторы Рустама Тарико требуют от него в суде 3,6 млрд рублей
Инвестфонд Pala Assets Holdings подал иск к бизнесмену Рустаму Тарико в Арбитражный суд Москвы на 3,6 млрд руб. В качестве ответчиков выступают члены совета директоров банка "Русский стандарт" Алессандро Пикки, Сергей Берестов, Сергей Икатов, Михаил Хмел и Ирина Александрова, а также ООО "Русский стандарт-Инвест" и ЗАО "Русский стандарт".