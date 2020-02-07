Общество
RT на русскомВ ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей
Как указали в ведомстве, данная тенденция связана с ростом спроса на медицинские маски. «Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.
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Политика
На Среднем Урале нашли подводные камни для голосования по Конституции
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале предложили провести голосование по поправкам в Конституцию до их утверждения президентом.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722
Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Общество
Путин подписал закон о расширении применения патентной системы налогов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения за счет растениеводства и животноводства, а также ряда других видов деятельности.
Шоу-бизнес
Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман
О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Политика
Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Теннис
Александрова обыграла румынку Русе в квалификации Кубка Федерации
Российский теннисистка Екатерина Александрова обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе в матче квалификации Кубка Федерации.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Хоккей
Сборная России U18 крупно проиграла Финляндии на Турнире пяти наций
Юниорская сборная России U18 провела второй матч на Турнире пяти наций в Хомутове против сверстников из Финляндии.
Происшествия
СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
Новый тип коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама: таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.
Шоу-бизнес
52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике
В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Гаджеты
Sony сообщила о 100% росте продаж своих смартфонов
Японская компания отчиталась о 100% росте продаж своих смартфонов.
Здоровье
Челябинцы бунтуют против обсервационного пункта для граждан Китая
Жители Челябинской области провели пикеты против создания пункта временного пребывания для граждан КНР, где зарегистрирована вспышка заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Политика
Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией
Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Фигурное катание
Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Футбол
«Зенит» обыграл грузинский «Сабуртало»
В четверг, 6 февраля, петербургский «Зенит» обыграл грузинский «Сабуртало» в товарищеском матче на тренировочных сборах в Испании.
Футбол
Сотни бразильских фанатов встретили в аэропорту бывшего игрока ЦСКА
В аэропорту экс-армейца встречали сотни бразильских фанатов.
Политика
Трамп советует демократам винить Россию в срыве кокусов в Айове
Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку смарт-телевизоров в России
Российские пользователи телевизоров Samsung Electronics столкнулись с блокировкой некоторых функций на их устройствах.
Политика
Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко
Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.