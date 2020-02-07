Как указали в ведомстве, данная тенденция связана с ростом спроса на медицинские маски. «Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.

В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей

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