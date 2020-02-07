Общество

RT на русскомRT на русскомВ ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей

Как указали в ведомстве, данная тенденция связана с ростом спроса на медицинские маски. «Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.
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ФАС заявила о снижении запасов медицинских масок

Российская газета09:24

ФАС отметила дефицит медицинских масок у производителей

РИА Новости09:22

ФАС признала, что запас медицинских масок в РФ сократился

Интерфакс09:20

ФАС назвала регионы с наибольшим завышением цен на медицинские маски

Rambler News Service09:04

В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей

RT на русском09:03

Участникам фармрынка в случае сговора грозит штраф до 15% выручки от продаж масок

ТАСС07:44

Рост цен на медицинские маски отмечается в Хакасии, не во всех аптеках обеспечен их запас - власти

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СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

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Новый тип коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама: таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.
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Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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