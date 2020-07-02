Энергетика
RT на русскомВ ФАС заявили о скорой стабилизации цены бензина на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует выравнивание баланса спроса и предложения на бензин на бирже, цена скоро стабилизируется.
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Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
RT на русском 07:12
Здоровье
В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено.
ТАСС 08:11
Политика
Песков: Кремль опроверг превышение радиационного фона на севере Европы
Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы.
Народные новости 05:32
Происшествия
На Сахалине и Курилах отключился интернет
3 июля на Сахалине и Курилах у части жителей пропал интернет из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".
Российская газета 07:28
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом
Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Политика
О чем говорят результаты голосования
Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
Полит.ру вчера в 12:30
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Здоровье
ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС 07:40
Политика
В Кремле не рассматривают вопрос о переносе выборов в Госдуму
"Вопрос о переносе единого дня голосования в Кремле никак не рассматривается", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать это предложение.
РИА Новости 07:17
Общество
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала
Крупнейшие фан-сайты о вселенной Гарри Поттера отказываются от связей с автором книг Джоан Роулинг на фоне скандала вокруг заявлений писательницы о трансгендерах, сообщает британская газета Guardian.
РИА Новости 07:44
Космос
Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
Общество
Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности
Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта.
Российская газета 08:06
Общество
ФСБ задержала членов подпольной ячейки исламистов в Карачаево-Черкесии
Пятеро членов запрещенной в РФ террористической исламистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" задержаны сотрудниками ФСБ в Карачаево-Черкесии.
ПолитРоссия 03:01
Политика
Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО
Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
REGNUM вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
Политика
Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу
Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
Общество
Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
Общество
В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
Общество
В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни
Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла.
Нурлат-информ 04:39
Авто
Nissan представит бюджетный кроссовер Magnite 16 июля
По слухам, автомобиль начнут продавать на рынке Индии. Компания Nissan опубликовала первые фотографии нового кроссовера Nissan Magnite.
Деловое.ТВ вчера в 11:26
Культура
Умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении.
РБК 08:16
Авто
Lamborghini представила яхту за 235 миллионов рублей
Lamborghini показал дизайн новой моторной яхты, которая будет выпущена в начале 2021 года.
Inc-news.ru вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 01 июля в 09:14
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52