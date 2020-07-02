Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует выравнивание баланса спроса и предложения на бензин на бирже, цена скоро стабилизируется.

В ФАС заявили о скорой стабилизации цены бензина на бирже

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