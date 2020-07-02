Экономика
RT на русскомВ ФАС заявили о скорой стабилизации цены бензина на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует выравнивание баланса спроса и предложения на бензин на бирже, цена скоро стабилизируется.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
Экономика
Поздышев станет старшим советником Банка международных расчетов
"Банк России как учредитель УК ФКБС принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов", - указано в сообщении регулятора.
ТАСС 10:39
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео, смонтированное из снимков орбитального аппарата "Марс-Экспресс".
РИА Новости 09:23
Армия и оружие
«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
"Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.
РИА Новости вчера в 01:00
Футбол
Адиев может возглавить тульский «Арсенал»
Бывший наставник «Анжи» является основным кандидатом на пост нового рулевого тульского «Арсенала», сообщает «Спорт Экспресс».
Свободная Пресса 09:31
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой
Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
Суть событий 09:15
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Политика
Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече в "нормандском формате", сообщили в посольстве России в ФРГ.
Деловое.ТВ 08:13
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Происшествия
На Шри-Ланке отпустили под залог двух россиян, задержанных в феврале
Двое россиян, задержанных в конце февраля на Шри-Ланке, отпущены под залог, следующее заседание суда пройдет 23 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:12
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане
Невские Новости 08:54
Политика
ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России
"По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, за которые проголосовали более половины граждан РФ, считаются одобренными", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
ИА Новороссия 05:25
Религия
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
Футбол
Кривохарченко и Арустамян прокомментируют матч «Краснодар» — «Зенит»
Встречу в столице Кубани на «Матч ТВ» прокомментируют Сергей Кривохарченко и Нобель Арустамян.
Матч ТВ 07:36
Футбол
Чалов отправился с ЦСКА на матч против «Ахмата»
На днях «армейцы» сообщали, что Чалов будет заниматься индивидуально. Матч «Ахмат» - ЦСКА пройдёт в субботу, 4 июля.
Евро-футбол.ру 10:23
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля целый ряд изменений для российских водителей и автовладельцев вступает в силу.
Новые автомобили 07:18
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Фадеева
Затравкин понадеялся на то, что такое резкое похудение не связано с какими-либо болезнями Фадеева.
CT news 06:45
Футбол
Медведев опроверг 40-миллионное условие «Зенита» к «Сочи» по Кокорину
Генеральный директор футбольного "Зенита" Александр Медведев дал опровержение появившейся накануне информации о том, что Александр Кокорин сможет сыграть против "Зенита" в случае выплаты "Сочи" 40 миллионов рублей.
Вести.Ru 09:11
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Армия и оружие
Бжания заявил, что Абхазия хочет мира с Грузией
Наша степень готовности совместно с вооруженными силами РФ позволяет спокойно смотреть в будущее.
РИА Новости 08:36
Космос
Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе
Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
TV BRICS 05:36
Футбол
«Краснодар» подал жалобу на работу судьи Мешкова в матче с «Ростовом»
Клуб подал жалобу в РФС на работу Виталия Мешкова в этом матче.
Sports.ru 07:52
Футбол
СМИ: «Локомотив» может отдать «Милану» Миранчука в обмен на Лаксальта
Московский "Локомотив" может отдать итальянскому "Милану" Алексей Миранчука в обмен на Диего Лаксальта, передает "СЭ".
Газета.Ru 10:53
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03