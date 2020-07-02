Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует выравнивание баланса спроса и предложения на бензин на бирже, цена скоро стабилизируется.

В ФАС заявили о скорой стабилизации цены бензина на бирже

Общество Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. 22

Экономика Поздышев станет старшим советником Банка международных расчетов "Банк России как учредитель УК ФКБС принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов", - указано в сообщении регулятора.

Политика Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля. 1,4K

Футбол Адиев может возглавить тульский «Арсенал» Бывший наставник «Анжи» является основным кандидатом на пост нового рулевого тульского «Арсенала», сообщает «Спорт Экспресс».

Шоу-бизнес Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году. 12

Политика В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.

Политика Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече в "нормандском формате", сообщили в посольстве России в ФРГ. 20

Политика ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России "По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, за которые проголосовали более половины граждан РФ, считаются одобренными", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. 742

Футбол Чалов отправился с ЦСКА на матч против «Ахмата» На днях «армейцы» сообщали, что Чалов будет заниматься индивидуально. Матч «Ахмат» - ЦСКА пройдёт в субботу, 4 июля.

Футбол Медведев опроверг 40-миллионное условие «Зенита» к «Сочи» по Кокорину Генеральный директор футбольного "Зенита" Александр Медведев дал опровержение появившейся накануне информации о том, что Александр Кокорин сможет сыграть против "Зенита" в случае выплаты "Сочи" 40 миллионов рублей. 1

Происшествия Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери. 123

Армия и оружие Бжания заявил, что Абхазия хочет мира с Грузией Наша степень готовности совместно с вооруженными силами РФ позволяет спокойно смотреть в будущее.