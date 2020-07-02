Экономика
RT на русскомВ ФАС заявили о скорой стабилизации цены бензина на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует выравнивание баланса спроса и предложения на бензин на бирже, цена скоро стабилизируется.
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Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru 15:31
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Футбол
«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»
Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Шоу-бизнес
Юморист Бандурин восстановил сгоревший особняк: Деньги собирали всем миром
Собеседник вчера в 23:06
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Футбол
«Если „Барселона“ или „Реал“ заинтересуются Кокориным, то будут учитывать его срок»
О Дзагоеве и Павлюченко в "Реале" — Очень хорошо помню, как Дзагоев забил два гола "Депортиво" в матче Кубка УЕФА.
Чемпионат 08:00
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Происшествия
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости вчера в 13:26
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат «фишку» камерофонов Google
Благодаря обновлению MIUI Camera смартфоны Xiaomi получат «фишку» камерофонов Google. Новая функция называется AI Shutter.
Ferra 14:20
Общество
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
Космос
Спутник с солнечным парусом оказался эффективнее, чем предполагалось
В июне прошлого года ракета Falcon Heavy компании SpaceX доставила на орбиту экспериментальный спутник LightSail 2 – небольшую коробочку со свернутым парусом из метаматериала площадью около 74 кв. м. После того как он успешно раскрылся, энергия фотонов придала аппарату ускорение, достаточное для того, чтобы сменить орбиту.
Хайтек+ 06:15
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Армия и оружие
Пентагон назвал контрпродуктивными учения КНР в Южно-Китайском море
Минобороны США обеспокоено проведением учений КНР в Южно-Китайском море 1-5 июля и считает действия страны контрпродуктивными в вопросе снижения напряженности.
Газета.Ru 00:04
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов госпитализирован в больницу
Актер и руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов был госпитализирован в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем.
ФедералПресс 20:41
Кино
Джейсон Момоа озвучит снеговика Фрости в детском фильме
Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа озвучит главного героя в детском фильме о снеговике Фрости.
Piter.tv 00:57
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Энергетика
Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике
Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН вчера в 07:40
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
Армия и оружие
Российский танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
Российский танк Т-14 "Армата" испытали в "безэкипажном режиме", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru 20:20
Финансы
Курс рубля обновил минимум с мая
Евро находился на отметке в 80,58 руб. — это максимум с 6 мая. Ранее Саудовская Аравия пригрозила новой ценовой войной на рынке нефти.
Коммерсантъ 20:55
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Киберспорт
Студия Ubisoft официально представила шутер Hyper Scape
Студия Ubisoft провела официальную презентацию нового шутера Hyper Scape.
Актуальные Новости 09:59
Происшествия
В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27