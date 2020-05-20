Говоря о перчатках, Цариковский отметил, что цены на них могут быть связаны с закупочными ценами за рубежом. Например, одна пара в Китае сейчас стоит около 20-25 центов.

ФАС не выявила запредельных цен на маски

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