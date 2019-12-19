Экономика

РБКРБКРоссии рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК18 декабря в 16:00

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«Жрём салат из общей миски руками»: Делягин объяснил, почему Россию надо, как папуаса, учить борьбе с коррупцией

Царьградвчера в 07:54

Хинштейн поддержал более активные меры для борьбы с коррупцией

Телеканал 360°19 декабря в 07:16

На Западе потребовали от России лишать депутатов и чиновников незаконного богатства

URA.Ru18 декабря в 16:36

Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

РИА Новости19 декабря в 00:09

России рекомендовали активнее изымать незаконное имущество чиновников

Коммерсантъ18 декабря в 19:39

В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

RT на русском19 декабря в 01:41

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

РБК18 декабря в 16:00
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Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия

В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

РБК вчера в 12:40
Политика

Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу

Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
RT на русском вчера в 15:03
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 19 декабря в 07:34
Футбол

Слуцкий рассказал, почему принял предложение «Рубина»

Слуцкий, известный в России по работе с московским ЦСКА, объяснил, почему принял предложение «Рубина».
ProstoProSport 19 декабря в 13:35
Политика

В США заявили о разваливающейся военной технике России

Российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а в прошлом — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской, заявили в Popular Mechanics.
Lenta.ru 02:07
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru вчера в 12:25
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
Технологии

Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
Дождь вчера в 15:26
Футбол

Юрген Клопп: «Многим в Европе плевать на клубный чемпионат мира»

В Европе мнение о Клубном чемпионате мира отличается от отношения к нему в Южной Америке. Мы хотим это изменить, для этого нужно побеждать.
Bobsoccer вчера в 08:15
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Происшествия

Хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей во Франции

Французский хирург, возможно, подверг сексуальным домогательствам до 349 детей в течение своей тридцатилетней карьеры.
Pravda.Ru вчера в 13:15
Космос

Корабль «Орел» оказался способным на три полета к Луне вместо десяти

Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль "Орел" не отвечает выданному "Роскосмосом" техническому заданию по количеству возможных полетов к Луне – вместо 10 он сможет совершить не более трех рейсов.
РИА Новости вчера в 19:54
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Жителя США Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ.
Мой Брянск вчера в 08:46
Финансы

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Ведомости 03:28
Общество

Кудрин перечислил меры для решения проблемы долгостроев за три года

Изменить ситуацию с долгостроем в лучшую сторону можно в течение двух-трех лет, заявил на совещании по проблемам незавершенного строительства глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта

Полиция Екатеринбурга задержала в баре «Огонек» молодого человека, который открыл огонь из травматического оружия по официанту.
РБК 03:24
Шоу-бизнес

Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой

Накануне Брежнева красноречиво ответила скептикам, считающим, что у неё с мужем действительно возникли серьезные проблемы в отношениях.
Bimru.ru вчера в 08:50
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Интернет

В Сеть попали данные 267 млн пользователей Facebook

Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
Музыка

Шнуров и Сюткин обменялись уколами на «Голосе»

Бондиана и Пушкин в исполнении подопечных Полины Гагариной, остроты в адрес Шнурова от команды Валерия Сюткина, возрождение песни "Батарейка" участником коллектива Константина Меладзе и дань памяти Децлу от ученика Сергея Шнурова: "Газета.Ru" рассказывает о том, как завершился четвертьфинал нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество

Самый короткий день в году выпал на воскресенье, 22 декабря

День зимнего солнцестояния в этом году приходится на воскресенье, 22 декабря.
Новосибирские новости вчера в 05:23
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
Происшествия

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
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