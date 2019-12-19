Экономика
RT на русскомВ FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на опубликованный доклад организации.
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с чего всё началось
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.РБК18 декабря в 16:00
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На Западе потребовали от России лишать депутатов и чиновников незаконного богатства
URA.Ru18 декабря в 16:36
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Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции
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Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Происшествия
На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии
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Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Политика
Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года: Козак
Россия и Украина намерены обсудить прямые поставки газа Киеву после окончания новогодних праздников.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Биатлон
Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Армия и оружие
Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Культура
Папич о «Ведьмаке»: «Не так уж и плохо, я думал, что будет хуже»
20 декабря первый сезон «Ведьмака» вышел на платформе Netflix.
Происшествия
Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке
В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.
Космос
Названы наиболее опасные для Земли астероиды
Политика
Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.
Происшествия
Пьяный мужчина в Хабаровском крае застрелил своего маленького сына
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который застрелил своего маленького сына.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Футбол
«Валенсия» с Черышевым спаслась в матче против «Вальядолида»
«Вальядолид» едва не прервал серию без побед в домашнем матче 18-го тура Ла Лиги против «Валенсии».
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Корейский Зомби получил бонус от UFC за победу нокаутом над Эдгаром
Сегодня, 21 декабря, в Пусане (Южная Корея) состоялся последний в году турнир UFC — UFC Fight Night 165.
Наука
Обнаружен древнейший на планете ископаемый лес
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
Хоккей
Хоккеист Свечников пообещал забить еще один лакросс-гол в НХЛ
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
Политика
Депутаты парламента Великобритании одобрили законопроект о Brexit
За принятие документа проголосовали 358 депутатов, 234 высказались против. Ранее парламент Великобритании 4 раз отклонял законопроект.
Наука
В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря
В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.