Экономика

RT на русскомRT на русскомВ FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на опубликованный доклад организации.
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с чего всё началось

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК18 декабря в 16:00

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«Жрём салат из общей миски руками»: Делягин объяснил, почему Россию надо, как папуаса, учить борьбе с коррупцией

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URA.Ru18 декабря в 16:36

Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

РИА Новости19 декабря в 00:09

России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

Lenta.ru18 декабря в 20:32

России рекомендовали активнее изымать незаконное имущество чиновников

Коммерсантъ18 декабря в 19:39

Хинштейн поддержал более активные меры для борьбы с коррупцией

Телеканал 360°19 декабря в 07:16

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

РБК18 декабря в 16:00
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«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
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«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru 15:10
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На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Политика

Bild: Меркель «объявила войну» Трампу

Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
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Политика

Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года: Козак

Россия и Украина намерены обсудить прямые поставки газа Киеву после окончания новогодних праздников.
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Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва 19 декабря в 23:22
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости вчера в 04:58
Биатлон

Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси

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Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
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Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Армия и оружие

Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии

РБК 19 декабря в 14:12
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Армия и оружие

Россия запланировала полеты ракетоносцев за рубеж в 2020 году

Известия 13:14
Культура

Папич о «Ведьмаке»: «Не так уж и плохо, я думал, что будет хуже»

20 декабря первый сезон «Ведьмака» вышел на платформе Netflix.
CyberSport.ru 16:25
Происшествия

Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.
Газета.Ru 16:32
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Названы наиболее опасные для Земли астероиды

Vevby.ru 09:45
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Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию

Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.
РИА Новости 18:30
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Пьяный мужчина в Хабаровском крае застрелил своего маленького сына

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который застрелил своего маленького сына.
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Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
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Футбол

«Валенсия» с Черышевым спаслась в матче против «Вальядолида»

«Вальядолид» едва не прервал серию без побед в домашнем матче 18-го тура Ла Лиги против «Валенсии».
Евро-футбол.ру 16:58
Единоборства

Корейский Зомби получил бонус от UFC за победу нокаутом над Эдгаром

Сегодня, 21 декабря, в Пусане (Южная Корея) состоялся последний в году турнир UFC — UFC Fight Night 165.
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Наука

Обнаружен древнейший на планете ископаемый лес

Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
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Хоккеист Свечников пообещал забить еще один лакросс-гол в НХЛ

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Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

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Происшествия

Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 05:24
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Депутаты парламента Великобритании одобрили законопроект о Brexit

За принятие документа проголосовали 358 депутатов, 234 высказались против. Ранее парламент Великобритании 4 раз отклонял законопроект.
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В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря

В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Общественное телевидение России вчера в 01:57
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