с чего всё началось

В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на опубликованный доклад организации.

В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

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Политика ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2» Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.

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