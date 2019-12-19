Экономика

RT на русскомRT на русскомВ FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на опубликованный доклад организации.
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с чего всё началось
России стоит расширить перечень активов государственных чиновников, которые можно изымать как незаконное богатство, считают
 эксперты группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
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