Экономика
RT на русскомВ FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на опубликованный доклад организации.
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с чего всё началось
России стоит расширить перечень активов государственных чиновников, которые можно изымать как незаконное богатство, считают эксперты группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).Daily Storm19 декабря в 00:09
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В России ответили на идею G7 активнее лишать чиновников незаконного богатства
URA.Ru19 декабря в 00:15
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Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
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Обновленная LADA 4x4 приобрела обновления во внешнем и внутреннем пространстве, новую приборную панель, удобные задние кресла для пассажиров второго ряда с подголовниками.
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В преддверие Нового года автозавод в Ульяновске порадовал автолюбителей выходом новой версии коммерческой модели УАЗ.
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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Энергетика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
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Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»
Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
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В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
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В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Футбол
За какой матч «Витесса» стыдно, почему ушел Слуцкий, а также какова самая большая зарплата в ЦСКА. Олег Яровинский в «Инсайдерах»
Почему Слуцкий не звал Яровинского на пост спортивного директора Когда Леонид Викторович покидал ЦСКА, я даже не помышлял об уходе из клуба.
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Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
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Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
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В Самарской области в детсады и школы доставляли испорченное мясо
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, в декабре этого года сотрудники "Мясная продукция" и "Мясной провиант" поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу, которая не отвечает требованиям безопасности.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.