Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

с чего всё началось

В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на опубликованный доклад организации.

В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

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