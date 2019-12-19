Экономика
RT на русскомВ FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на опубликованный доклад организации.
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с чего всё началось
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.РБК18 декабря в 16:00
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На Западе потребовали от России лишать депутатов и чиновников незаконного богатства
URA.Ru18 декабря в 16:36
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Политика
МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне
Польский Институт национальной памяти опубликовал свой ответ на заявление президента России Владимира Путина относительно обстоятельств начала Второй мировой войны и о том, что польское правительство забрало некоторые земли Чехословакии, а позднее утратило контроль на большей части своей территории.
Политика
В Совфеде оценили слова американского посла о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против "Северного потока —2".
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летним юбилеем
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Экономика
ПФР объявил сроки выплат январских пенсий
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Происшествия
На территории завода в Омске обрушилось четырехэтажное здание
По словам собеседника агентства, обрушение произошло во время демонтажа здания на территории комбикормового завода.
Хоккей
Хоккеисты «Торпедо» и «Куньлуня» устроили массовую драку на льду
Хоккей
Кучеров забил 200-й гол в карьере НХЛ
В текущем сезоне Кучеров забил 12 голов, набрав 37 (12+26) очков в 33 матчах. Всего в активе россиянина 499 очков (200+299) в матчах НХЛ.
Экономика
В России с 1 января подорожает водка
Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
Шоу-бизнес
Гоша Куценко: Я хотел быть президентом Украины
Происшествия
В Красноярском крае пострадали 10 человек в ДТП с автобусом
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Минусинском районе на юге Красноярского края увеличилось до 10 человек.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе
Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе операции на юге провинции Идлиб.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона
Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
Культура
Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния
В день зимнего солнцестояния, 22 декабря, температура воздуха практически во всех регионах России превышает климатическую норму.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Политика
Парламент Кубы назначил премьер-министра страны
Премьер-министром Кубы стал действующий министр туризма страны Мануэль Марреро Крус.
Энергетика
Гончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.
Экономика
В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes
По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Политика
В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Политика
МИД Украины не согласился со словами Путина об исконно русских землях
Замглавы министра иностранных дел Украины Василий Боднарь выразил несогласие со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу
Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".