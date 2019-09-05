Происшествия

ВедомостиВедомостиВ ФБК и штабе Навального начались обыски

Люди в масках одновременно пришли в офис фонда борьбы с коррупцией, студию канала «НавальныйLive» и московский штаб Навального, сообщил Леонид Волков в Twitter.
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Главные новости к утру 6 сентября

Коммерсантъ00:05

Девять задержанных в штабе отпустили из ОВД

Медиазонавчера в 17:11

Обыски в ФБК были связаны с делом «о массовых беспорядках» на московской акции 27 июля

Эхо Москвы03:47

После обыска в московском штабе ФБК задержали восемь человек

ТАССвчера в 16:20

В московском штабе Навального задержали девять человек. Обновлено

Новая газетавчера в 14:13

«Мэрия хочет сорвать „Умное голосование“»: Навальный — об обысках в ФБК

Дождьвчера в 14:27

Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

Ведомостивчера в 18:24
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Светлана Кокорина прокомментировала освобождение сыновей

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Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

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Армия и оружие

США призвали Британию забрать своих подданных, воевавших в Сирии

Великобритании должна репатриировать всех своих подданных, захваченных в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и судить их.
REGNUM 04:09
Кино

Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»

Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
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Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Газета.Ru 00:25
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика

Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Происшествия

Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

ТАСС 04:35
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

РИА Новости вчера в 17:45
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известия вчера в 20:08
Космос

Ученые: инопланетные формы жизни действительно могут светиться

Naked Science 02:56
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

RT на русском 01:17
Политика

Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов

"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.
РИА Новости вчера в 13:40
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия

Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан

Интерфакс 03:22
Происшествия

В Екатеринбурге заступившийся за сына мужчина отправится под суд

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угрозе убийством в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
REGNUM 03:25
Происшествия

Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе

Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.
РИА Новости 01:58
Экономика

Путин допустил возможность подорожания жилья

Президент России Владимир Путин полагает, что переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может повлечь за собой рост стоимости квартир.
Lenta.ru 03:48
Шоу-бизнес

Маркл до сих пор сотрудничает с голливудскими менеджерами

Телепрограмма 04:21
Авто

Новый Chevrolet Trailblazer 2020 вышел в продажу

Марка Chevrolet объявила старт продаж вседорожника Trailblazer нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:59
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Общество

Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве

Потребители стали более внимательны к составу продукта и готовы переплатить за более качественный товар, но такое решение чаще принимают женщины, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:41
Происшествия

Пять человек госпитализированы после наезда грузовика в Казани

Пятеро пешеходов госпитализированы в результате наезда грузовика на пешеходов в Казани.
Известия вчера в 11:18
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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