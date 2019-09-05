Происшествия
ВедомостиВ ФБК и штабе Навального начались обыски
Люди в масках одновременно пришли в офис фонда борьбы с коррупцией, студию канала «НавальныйLive» и московский штаб Навального, сообщил Леонид Волков в Twitter.
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Футбол
Светлана Кокорина прокомментировала освобождение сыновей
Петербургский дневник 03:58
Гаджеты
Nintendo показал новый контроллер для Switch
The GEEK 03:40
Армия и оружие
США призвали Британию забрать своих подданных, воевавших в Сирии
Великобритании должна репатриировать всех своих подданных, захваченных в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и судить их.
REGNUM 04:09
Кино
Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»
Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Космос
Ученые: инопланетные формы жизни действительно могут светиться
Naked Science 02:56
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Политика
Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов
"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.
РИА Новости вчера в 13:40
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия
Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
Интерфакс 03:22
Происшествия
В Екатеринбурге заступившийся за сына мужчина отправится под суд
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угрозе убийством в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
REGNUM 03:25
Происшествия
Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.
РИА Новости 01:58
Экономика
Путин допустил возможность подорожания жилья
Президент России Владимир Путин полагает, что переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может повлечь за собой рост стоимости квартир.
Lenta.ru 03:48
Шоу-бизнес
Маркл до сих пор сотрудничает с голливудскими менеджерами
Телепрограмма 04:21
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer 2020 вышел в продажу
Марка Chevrolet объявила старт продаж вседорожника Trailblazer нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:59
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Общество
Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
Потребители стали более внимательны к составу продукта и готовы переплатить за более качественный товар, но такое решение чаще принимают женщины, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:41
Происшествия
Пять человек госпитализированы после наезда грузовика в Казани
Пятеро пешеходов госпитализированы в результате наезда грузовика на пешеходов в Казани.
Известия вчера в 11:18