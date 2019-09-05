Происшествия

ВедомостиВедомостиОбыски в штабе Навального и ФБК завершились

Обыски завершились в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и студии канала «Навальный Live», сообщила политик Любовь Соболь в Twitter. Она также отметила, что попытка запугать сотрудников ФБК не удалась, и призвала москвичей участвовать в «Умном голосовании».
Читать в источнике
Комментировать292

Подробнее о событии

Главные новости к утру 6 сентября

Коммерсантъ00:05

«Мэрия хочет сорвать „Умное голосование“»: Навальный — об обысках в ФБК

Дождьвчера в 14:27

После обыска в московском штабе ФБК задержали восемь человек

ТАССвчера в 16:20

До часа ночи продолжались обыски в офисе ФБК, студии youtube-канала Навальный Live и московском штабе политика

Эхо Москвы02:00

В московском штабе Навального задержали девять человек. Обновлено

Новая газетавчера в 14:13

Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

Ведомостивчера в 18:24

Девять задержанных в штабе отпустили из ОВД

Медиазонавчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Авто

Lexus назвал российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX

Тарантас Ньюс вчера в 14:02
Футбол

Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:56
Технологии

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Гаджеты

Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры

Megaobzor.com вчера в 14:25
Интернет

Facebook запустила новый сервис для знакомств

ТАСС вчера в 11:00
Происшествия

Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек в США

По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган в настоящее время находится в 60 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины и двигается в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м / с. Ранее сообщалось, что число жертв "Дориана" на Багамах возросло до 30.
Газета.Ru 02:25
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Известия 01:57
Политика

Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года

Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.
ТАСС 01:31
Футбол

«Спартак» находится в поисках пиар-менеджера

«Спартак» разместил объявление о вакансии пиар-менеджера на одном из популярных ресурсов по трудоустройству HeadHunter.
Sportbox.RU 03:19
Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Общество

Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами

Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Известия 00:55
Теннис

Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Политика

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

РБК 01:32
Политика

В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран

Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Происшествия

В Красноярской тайге ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

Известия 02:10
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика

Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Политика

На Украине предложили запугать Россию космической ракетой «с камушками»

REGNUM 00:26
Музыка

Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры

Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Кино

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Армия и оружие

Строители в Алеппо восстановили 200 жилых домов

ТК Звезда вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон назвала неприемлемый для себя признак старения

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которая в феврале отметила пятидесятилетие, заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
МИР 24 вчера в 20:11
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика

Путин согласился поехать мыть золото на Колыму

Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu

Игромания.ру вчера в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное