Происшествия
РБКВ ФБК заявили о задержании Навального
В своем Instagram Навальный сообщил, что причиной обысков стал отказ ФБК удалить с YouTube фильм «Он вам не Димон». Спустя примерно час после появления сообщений о задержании, Навальный написал в Twitter, что задержанных нет, а его просто «выволокли из офиса».
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.Ведомости04:46
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Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
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В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
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Два хоккеиста ярославского «Локомотива» сыграют в «Матче звезд» КХЛ
Всего в звездном шоу примут участие 40 хоккеистов из 24 клубов КХЛ. Сам «Матч звезд КХЛ» пройдет в Москве 18−19 января 2020 года.
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В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
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Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании
Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков
«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
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В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель.
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К пенсионерам в Швеции подселят молодых мигрантов
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С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.