с чего всё началось

В своем Instagram Навальный сообщил, что причиной обысков стал отказ ФБК удалить с YouTube фильм «Он вам не Димон». Спустя примерно час после появления сообщений о задержании, Навальный написал в Twitter, что задержанных нет, а его просто «выволокли из офиса».

В ФБК заявили о задержании Навального

Политика Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях «Действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России трубоукладчик, который позволит закончить строительство трубопровода через несколько месяцев.

Хоккей Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.

Политика В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.

Происшествия Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество «Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков «Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель.

Политика В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.