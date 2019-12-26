Происшествия

РБКРБКВ ФБК заявили о задержании Навального

В своем Instagram Навальный сообщил, что причиной обысков стал отказ ФБК удалить с YouTube фильм «Он вам не Димон». Спустя примерно час после появления сообщений о задержании, Навальный написал в Twitter, что задержанных нет, а его просто «выволокли из офиса».
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщила
 в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Ведомости04:46

Подробнее о событии

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия05:13

Навального задержали

Lenta.ru04:46

В ФБК заявили о задержании Навального

РБК04:48

Навального задержали в офисе ФБК

Коммерсантъ04:47

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

Интерфакс04:49

В офис ФБК пришли с обыском

Газета.Ru04:44

Навальный задержан при обысках в ФБК

Ведомости05:27
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Общество

Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных

Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Газета.Ru 05:10
Хоккей

Александр Овечкин и Анастасия Шубская посетили ужин у Дональда Трампа

Александр Овечкин - известный хоккеист российского происхождения, играющий в НХЛ Америки, на днях получил приглашение посетить ужин самого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:40
Общество

Мнучин объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил "исчезновение" полутора триллионов долларов наличными.
Газета.Ru 04:48
Политика

Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях

«Действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России трубоукладчик, который позволит закончить строительство трубопровода через несколько месяцев.
РБК 04:50
Шоу-бизнес

Пелагея может развестись с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея, по данным СМИ, рассталась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным.
Народные новости вчера в 22:23
Авто

Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте

Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Журнал Авто.ру вчера в 13:00
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Известия 04:47
Происшествия

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Известия вчера в 19:15
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Кино

Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv вчера в 03:32
Хоккей

Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
REGNUM 05:26
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности

Bimru.ru 24 декабря в 11:01
Гаджеты

Представлен Oppo Reno 3 с поддержкой 5G

The GEEK 04:44
Хоккей

Два хоккеиста ярославского «Локомотива» сыграют в «Матче звезд» КХЛ

Всего в звездном шоу примут участие 40 хоккеистов из 24 клубов КХЛ. Сам «Матч звезд КХЛ» пройдет в Москве 18−19 января 2020 года.
REGNUM 04:47
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 24 декабря в 01:36
Происшествия

Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Общество

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель.
Известия 05:32
Общество

К пенсионерам в Швеции подселят молодых мигрантов

К пенсионерам в Швеции подселят молодых мигрантов Эксперимент проводится в рамках программы интеграции иностранцев.
Экспресс газета 04:58
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:55
Биатлон

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

РИА Новости 03:32
Политика

Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

Граждане Германии видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и Ирана Ким Чен Ыне и аятолле Али Хаменеи, свидетельствуют данные опроса американской исследовательской компании YouGov.
РИА Новости вчера в 06:25
Политика

«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Хоккей

Путин сыграл в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади

iReactor 02:06
Общество

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
RT на русском 04:48
Политика

Миллер сообщил о скором начале поставок газа по «Турецкому потоку»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в четверг, что поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней.
Московский Комсомолец 03:54
Происшествия

В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Газета.Ru 00:41
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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