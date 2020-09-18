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Слово и Дело
Слово и Дело

В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального

Согласно опубликованному расследованию издания «Правда.ру», Мария Певчих была в номере с Навальным всю ночь. Потому заявление Албурова о «временной локализации» косвенно подтвердило версию СМИ о том, что именно Певчих могла быть вероятной отравительницей главы ФБК.В источнике
С чего всё началось
ФАН

Певчих подтвердила передачу Германии бутылок из номера Навального в Томске

Певчих подтвердила, что сбором материалов занимались лично она, сотрудник отдела расследований ФБК (признан иноагентом в РФ) Георгий Албуров, юристы Владлен Лось и Антон Тимофеев. Таким образом, Певчих, считающаяся в СМИ вероятной отравительницей Навального, подтвердила и другие выводы журналистов.
ФАН17 сентября в 11:06
Подробнее о событии
Политическая Экспертиза

Эфир «Навальный Live» подтвердил версию о причастности Певчих к отравлению блогера

Политическая Экспертизавчера в 10:57
NewInform

Албурову не удалось снять с Певчих подозрения в отравлении Навального

NewInformвчера в 10:38
ФАН

Операцией ФБК по сокрытию и передаче улик Германии руководила Певчих

ФАН17 сентября в 06:34
Народные новости

Албуров укрепил подозрения в причастности Певчих к отравлению Навального

Народные новостивчера в 04:35
Царьград

"У нас большой опыт по сбору улик! Мы собирали зелёнку!": Витязеву умилило признание Соболь

Царьград17 сентября в 14:59
Сенсаций.Нет

Певчих подтвердила передачу бутылок из номера Навального немецким специалистам

Сенсаций.Нет17 сентября в 11:48
Слово и Дело

В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального

Слово и Деловчера в 10:14

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия
Газета.Ru03:37
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Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения

Как следует из указа главы республики на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана, ограничения касаются россиян, иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих на территории муниципальных образований либо не имеющих пропусков, выданных администрациями.
Интерфакс04:51
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Подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявили обвинение

Задержанному по уголовному делу об убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области Виталию Молчанову предъявлено обвинение по трем статьям, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости05:20

Климов: Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

Генпрокуратура Польши обратились в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством об аресте трёх диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолёта президента Леха Качиньского в 2010 году.
Парламентская газета17 сентября в 04:03
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