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Слово и Дело
Слово и Дело

В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального

Согласно опубликованному расследованию издания «Правда.ру», Мария Певчих была в номере с Навальным всю ночь. Потому заявление Албурова о «временной локализации» косвенно подтвердило версию СМИ о том, что именно Певчих могла быть вероятной отравительницей главы ФБК.В источнике
С чего всё началось
ФАН

Певчих подтвердила передачу Германии бутылок из номера Навального в Томске

Певчих подтвердила, что сбором материалов занимались лично она, сотрудник отдела расследований ФБК (признан иноагентом в РФ) Георгий Албуров, юристы Владлен Лось и Антон Тимофеев. Таким образом, Певчих, считающаяся в СМИ вероятной отравительницей Навального, подтвердила и другие выводы журналистов.
ФАН17 сентября в 11:06
Подробнее о событии
Политическая Экспертиза

Эфир «Навальный Live» подтвердил версию о причастности Певчих к отравлению блогера

Политическая Экспертизавчера в 10:57
NewInform

Албурову не удалось снять с Певчих подозрения в отравлении Навального

NewInformвчера в 10:38
Народные новости

Албуров укрепил подозрения в причастности Певчих к отравлению Навального

Народные новостивчера в 04:35
Слово и Дело

В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального

Слово и Деловчера в 10:14
Царьград

"У нас большой опыт по сбору улик! Мы собирали зелёнку!": Витязеву умилило признание Соболь

Царьград17 сентября в 14:59
Экономика сегодня

Певчих не отрицает, что доставила в Германию бутылки из номера Навального

Экономика сегодня17 сентября в 13:03
ФАН

Певчих подтвердила передачу Германии бутылок из номера Навального в Томске

ФАН17 сентября в 11:06

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest

Спецверсия доступна в двух исполнениях, рекомендованные розничные цены которых составляют 637 900 рублей за версию с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л.с (8-клап.) и 652 900 рублей за версию с 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра (16-клап.).
Тарантас Ньюсвчера в 00:46
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service17 сентября в 04:48
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