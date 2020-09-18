Согласно опубликованному расследованию издания «Правда.ру», Мария Певчих была в номере с Навальным всю ночь. Потому заявление Албурова о «временной локализации» косвенно подтвердило версию СМИ о том, что именно Певчих могла быть вероятной отравительницей главы ФБК.

С чего всё началось Певчих подтвердила передачу Германии бутылок из номера Навального в Томске Певчих подтвердила, что сбором материалов занимались лично она, сотрудник отдела расследований ФБК (признан иноагентом в РФ) Георгий Албуров, юристы Владлен Лось и Антон Тимофеев. Таким образом, Певчих, считающаяся в СМИ вероятной отравительницей Навального, подтвердила и другие выводы журналистов. ФАН 17 сентября в 11:06