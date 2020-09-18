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Слово и Дело
Слово и Дело

В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального

Согласно опубликованному расследованию издания «Правда.ру», Мария Певчих была в номере с Навальным всю ночь. Потому заявление Албурова о «временной локализации» косвенно подтвердило версию СМИ о том, что именно Певчих могла быть вероятной отравительницей главы ФБК.В источнике
С чего всё началось
ФАН

Певчих подтвердила передачу Германии бутылок из номера Навального в Томске

Певчих подтвердила, что сбором материалов занимались лично она, сотрудник отдела расследований ФБК (признан иноагентом в РФ) Георгий Албуров, юристы Владлен Лось и Антон Тимофеев. Таким образом, Певчих, считающаяся в СМИ вероятной отравительницей Навального, подтвердила и другие выводы журналистов.
ФАНвчера в 11:06
Подробнее о событии
NewInform

Албурову не удалось снять с Певчих подозрения в отравлении Навального

NewInform10:38
Слово и Дело

В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального

Слово и Дело10:14
ФАН

Певчих подтвердила передачу Германии бутылок из номера Навального в Томске

ФАНвчера в 11:06
Народные новости

Албуров укрепил подозрения в причастности Певчих к отравлению Навального

Народные новости04:35
Царьград

"У нас большой опыт по сбору улик! Мы собирали зелёнку!": Витязеву умилило признание Соболь

Царьградвчера в 14:59
Сенсаций.Нет

Певчих подтвердила передачу бутылок из номера Навального немецким специалистам

Сенсаций.Нетвчера в 11:48
Политическая Экспертиза

Эфир «Навальный Live» подтвердил версию о причастности Певчих к отравлению блогера

Политическая Экспертиза10:57

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Загрузивший фото Гитлера в «Бессмертный полк» оштрафован на 120 тысяч

Ульяновский областной суд приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей местного жителя, который выложил фотографию главы нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайт акции "Бессмертный полк", посвященной памяти героев Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ06:57
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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Матч ярославского «Локомотива» с минским «Динамо» перенесли

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Динамо» (Минск) и «Локомотив» (Ярославль), который по расписанию должен был пройти 19 сентября в Минске, перенесен на другое время, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Коммерсантъ Ярославль11:41

Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко

Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов вместе с белорусскими артистами записали песню "Любимую не отдают", название которой цитирует фразу из обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту.
ТАСС04:43
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Путин: в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения

«Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов, по ряду характеристик это совершенно очевидно», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Ведомости08:44
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