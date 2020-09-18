В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального
Согласно опубликованному расследованию издания «Правда.ру», Мария Певчих была в номере с Навальным всю ночь. Потому заявление Албурова о «временной локализации» косвенно подтвердило версию СМИ о том, что именно Певчих могла быть вероятной отравительницей главы ФБК.В источнике
С чего всё началось
Албуров укрепил подозрения в причастности Певчих к отравлению Навального
Заявлением о "временной локализации" отравления Алексея Навального в гостиничном номере, глава отдела расследований признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Георгий Албуров подтвердил, что к инциденту может быть причастна Мария Певчих.
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