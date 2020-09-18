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Слово и Дело
Слово и Дело

В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального

Согласно опубликованному расследованию издания «Правда.ру», Мария Певчих была в номере с Навальным всю ночь. Потому заявление Албурова о «временной локализации» косвенно подтвердило версию СМИ о том, что именно Певчих могла быть вероятной отравительницей главы ФБК.В источнике
С чего всё началось
Народные новости

Албуров укрепил подозрения в причастности Певчих к отравлению Навального

Заявлением о "временной локализации" отравления Алексея Навального в гостиничном номере, глава отдела расследований признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Георгий Албуров подтвердил, что к инциденту может быть причастна Мария Певчих.
Народные новостивчера в 04:35
Подробнее о событии
iReactor

Вероятная отравительница Навального Певчих уклоняется от общения с полицией

iReactorвчера в 16:55
Экономика сегодня

Певчих подтвердила, что перевезла в Германию бутылку со следами «Новичка»

Экономика сегоднявчера в 15:24
ФАН

Мария Певчих продолжает уклоняться от опроса сотрудниками полиции

ФАНвчера в 12:51
Политическая Экспертиза

Докопаться до правды: Певчих уклоняется от показаний по делу Навального

Политическая Экспертизавчера в 15:29
Слово и Дело

В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального

Слово и Деловчера в 10:14
Народные новости

Албуров укрепил подозрения в причастности Певчих к отравлению Навального

Народные новостивчера в 04:35
Сенсаций.Нет

По информации ФБК, Певчих может быть причастна к отравлению Навального

Сенсаций.Нет17 сентября в 06:11

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
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Sony отказалась от выпуска более слабой PS5 из-за быстрого устаревания

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан дал интервью японскому изданию AV Watch, в котором рассказал, почему компания решила не выпускать менее мощный вариант PlayStation 5 по аналогии с Xbox Series S. Райан заявил, что уважает все решения Microsoft, однако посчитал, что более слабая PS5 устарела бы слишком быстро.
Srnskвчера в 11:50
1

«На поле была одна команда». Гунько — о 2:7 «Химок» от «Краснодара»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько после поражения от «Краснодара» (2:7) в матче 8-го тура премьер-лиги заявил, что соперник поймал свою игру, и это дало такой результат, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
Спорт-Экспрессвчера в 15:24

Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Факты17 сентября в 08:05
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Разработчик поделился успехами российского лекарства от коронавируса

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» (Фавипиравир).
Lenta.ruвчера в 16:55
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ruвчера в 11:48
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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