В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно.

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В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы

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