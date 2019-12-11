Общество

РБКРБКВ ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
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Леонид Волков
В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно.
— Леонид Волков, российский политикКоммерсантъ 08:56

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