Общество

РБКРБКВ ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
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Леонид Волков
В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно.
— Леонид Волков, российский политикКоммерсантъ 08:56

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Фонду борьбы с коррупцией пытались перевести деньги из-за рубежа

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Дождь11:14

ФБК сообщил о новом поступлении платежа из-за рубежа от неизвестного отправителя

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