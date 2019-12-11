В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно.

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.

В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы

Фигурное катание Стал известен характер травмы Загитовой Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о травме Алины Загитовой, из-за которой она не смогла принять участие в показательных выступлениях в финале Гран-при.

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк останется парализованной Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.

Политика Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.