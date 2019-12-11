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Эхо МосквыФБК сообщил о новом поступлении платежа из-за рубежа
Министерство юстиции РФ внесло ФБК в реестр "иностранных агентов" 9 октября. В ходе проверки ведомство обнаружило на счетах фонда три платежа из-за границы.
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В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно.
— Леонид Волков, российский политикКоммерсантъ 08:56
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