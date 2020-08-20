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РИА Новости
РИА Новости

В ФБК сообщили об экстренной госпитализации Навального в Омске

Самолет, на котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, экстренно сел в Омске, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.В источнике
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РИА ОмскИнформ

Навального экстренно госпитализировали в Омске

РИА ОмскИнформ00:49
НГС55

Стало известно состояние Алексея Навального в омской больнице

НГС5500:46
Эхо Москвы

Алексей Навальный находится без сознания после отравления и экстренной посадки самолета в аэропорту Омска

Эхо Москвы00:18
Коммерческие Вести

Политик Алексей НАВАЛЬНЫЙ попал в реанимацию в Омске

Коммерческие Вести00:31
Тайга.инфо

Госпитализация Навального попала на видео

Тайга.инфо00:27
ТАСС

Пресс-секретарь Навального заявила об экстренной госпитализации блогера из-за отравления

ТАСС00:21
РИА СуперОмск

В Минздраве подтвердили, что Навальный находится в реанимации омской больницы

РИА СуперОмск01:05

РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси

По словам собеседника агентства, версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к инциденту с «вагнеровцами» получает всё больше подтверждений по результатам работы с вернувшимися на родину россиянами.
Мир новостейвчера в 10:09
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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны

Крупнейший российский производитель оружия «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета по заказу Министерства обороны России, сообщил 20 августа гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.
Известия22:09

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомостивчера в 04:39
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