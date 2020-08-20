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Самолет, на котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, экстренно сел в Омске, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.В источнике
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