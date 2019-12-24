Общество

РБКРБКВ ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. При этом до приезда адвоката Шаведдинова «увезли куда-то», добавил Гимади.
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