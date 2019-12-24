Общество
РБКВ ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. При этом до приезда адвоката Шаведдинова «увезли куда-то», добавил Гимади.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Политика
Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Хоккей
«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе
Экономика
Власти ЛНР анонсировали повышение пенсий более 400 тыс. жителям Республики
Принятое Правительством Луганской Народной Республики постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат" коснется более 400 тыс. пенсионеров Республики.
Общество
Украинцы отвергли перенос празднования Рождества
Справка: главарь раскольнической неканонической ПЦУ Епифаний вынужден был признать, что украинцы пока не поддерживают инициативу по изменению церковного календаря и перенос празднования Рождества с седьмого января на 25 декабря.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Происшествия
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника
Футбол
РФС запретит критиковать футбольных арбитров
В распоряжении Metaratings.ru оказался проект нового регламента РФС по этике, согласно которому с 1 января 2020 года работу судей будет запрещено критиковать.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов пристыдил Наргиз за слова о России
Происшествия
Омское Минобразования пообещало разобраться с избиением первоклассницы
Мама первоклассницы пришла разбираться в школу. Но педагоги, по ее словам, встали на сторону нападавших детей.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом года по версии РФС
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Авто
Дилер Bentley отзывает в России семь автомобилей
ООО "Фольксваген Груп Рус" - российский дилер Bentley - отзывает семь транспортных средств моделей Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Политика
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни
Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
Кино
Вышел новый трейлер «Джентльменов» Гая Ричи
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Авто
Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными
Политика
Путин резко осудил резолюцию Европарламента по Второй Мировой войне
Российский президент Владимир Путин резко осудил резолюцию Европарламента, согласно которому СССР якобы ответственна за начало Второй Мировой войны.
Футбол
«Вест Хэм» готов расстаться с Ярмоленко в январе
«Вест Хэм» готов выслушать предложения по хавбеку Андрею Ярмоленко в январе, сообщает Football Insider.