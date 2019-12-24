Общество

РБКРБКВ ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. При этом до приезда адвоката Шаведдинова «увезли куда-то», добавил Гимади.
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«В Минобороны не любят скандалы». Что ждет Руслана Шаведдинова в армии?

Дождь13:38

В ФБК заявили, что после обыска их сотрудника отправили в армию на Новую Землю

Коммерсантъ07:53

Сотрудника ФБК после обыска увезли на Новую Землю

Росбалт09:39

Сотрудника ФБК Шаведдинова отправили служить на архипелаг в Северном Ледовитом океане

Znak.com09:12

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова за сутки доставили на Новую Землю для прохождения службы

Новая газета10:34

Руслана Шаведдинова силой увезли служить на архипелаг Новая земля в Северном Ледовитом океане

Эхо Москвы14:00

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

РБКвчера в 15:21
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Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью

Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Газета.Ru 10:52
Авто

Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России

Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
РБК 18:40
Здоровье

Врач рассказала о способах лечения насморка

Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.
ToDay News Ufa 08:52
Общество

На Дальнем Востоке разбился уникальный малозаметный истребитель Су-57

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Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета 18:24
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой

Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.
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Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru 22 декабря в 22:00
Шоу-бизнес

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости 07:51
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru 07:03
Технологии

МТС представит умную колонку в начале 2020 года

Компания запустит в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования, пообещали в пресс-службе МТС.
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Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть

В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Газета.Ru 08:53
Общество

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ

"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:45
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Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.
Матч ТВ 14:46
Футбол

Апелляция «Тоттенхэма» на удаление Сон Хын Мина была отклонена

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" не сумел обжаловать красную карточку форварду Сон Хын Мина, которую он получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:2).
Газета.Ru 12:21
Экономика

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 08:25
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Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
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Путин рассказал, что не пьет чай

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Озил пожертвовал деньги на 219 операций для нуждающихся детей

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Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
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У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Армия и оружие

Украина продала США оснащенный лазерной пушкой советский корабль

Советское опытное судно "Диксон" проекта 596П, проданное Украиной Соединенным Штатам Америки по цене металлолома, могло быть оснащено лазерной пушкой.
РЕН ТВ 16:51
Происшествия

Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
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Экономика

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
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Общество

Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

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Транспорт

В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 пассажиров

Пассажирами поезда Санкт-Петербург — Севастополь, который первым пройдет по Крымскому мосту, станут более 600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
РБК вчера в 01:24
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Смартфон LG V60 ThinQ 5G предстанет на выставке MWC 2020

Известно, что устройство дебютирует на выставке мобильной индустрии MWC (Mobile World Congress) 2020, которая пройдёт в Барселоне (Испания) с 24 по 27 февраля.
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Суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи к казни

По приговору суда пятерых осужденных за убийство журналиста казнят, троих заключат в тюрьму на 24 года.
Телеканал 360° вчера в 05:46
Экономика

Банк ДОМ.РФ выдал дальневосточникам льготную ипотеку на 1 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ одобрил льготных ипотечных кредитов в Дальневосточном федеральном округе на 1 млрд руб. С момента запуска "Ипотеки под 2 %" в банк поступило более 1 тыс. заявок от потенциальных заемщиков, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
РБК вчера в 09:09
Авто

Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA

Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Актуальные Новости вчера в 07:55
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