У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. При этом до приезда адвоката Шаведдинова «увезли куда-то», добавил Гимади.

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

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