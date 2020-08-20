В ФБК заявили, что в больницу к Навальному не пускают его жену
Смотрите также
В «Роскосмосе» прокомментировали сообщения об утечке воздуха на МКС
Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье
МВД нашло на коже и одежде Навального промышленное химическое вещество
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям
Лукашенко ответил Макрону на предложение о посредничестве
Зеленский заявил о неспособности Украины разрабатывать вакцины
Киргизия разрешила въезд россиянам и гражданам еще 30 стран
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
«Ак Барс» оказался сильнее «Металлурга» в матче Кубка чемпионов КХЛ
Смартфоны смогут определять степень опьянения владельца
Помпео: США собираются помешать России и Китаю продавать оружие Ирану
ZTE выпустит первый в мире смартфон с подэкранной камерой
Лукашенко пригласил российских журналистов в свой пул
В новом фильме Netflix нашли пропаганду педофилии
В Омске консилиум врачей решает вопрос о транспортировке Навального
Месси заявил Куману об уходе из «Барселоны»
Алексей Навальный доставлен в реанимацию после отравления
Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
В Омске консилиум врачей решает вопрос о транспортировке Навального
Навальный находится в коме после отравления в аэропорту
Врачи омской больницы не обнаружили травм у Навального
Врачи назвали основной диагноз Навального
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Киргизия разрешила въезд россиянам и гражданам еще 30 стран
Лукашенко пригласил российских журналистов в свой пул
Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Организаторы отменили фестиваль «Спасская башня» на Красной площади
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
В больнице заявляют, что «без свидетельства о браке» из паспорта не следует, что она жена, сообщает Ярмыш. Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1.В источнике
С чего всё началось
Жена Алексея Навального и его личный врач не могут попасть к нему в палату, их не пропускают сотрудники первой больницы скорой помощи Омска, заявила
в Instagram пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.
Подробнее о событии