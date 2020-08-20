В ФБК заявили, что в больницу к Навальному не пускают его жену

В больнице заявляют, что «без свидетельства о браке» из паспорта не следует, что она жена, сообщает Ярмыш. Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1.