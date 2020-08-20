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В ФБК заявили, что в больницу к Навальному не пускают его жену

В больнице заявляют, что «без свидетельства о браке» из паспорта не следует, что она жена, сообщает Ярмыш. Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1.В источнике
С чего всё началось
Жена Алексея Навального и его личный врач не могут попасть к нему в палату, их не пропускают сотрудники первой больницы скорой помощи Омска, заявила
 в Instagram пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.
Forbesвчера в 08:40
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РИА ОмскИнформ

К немецким врачам не пустили жену Навального

РИА ОмскИнформ09:21
НГС55

Минздрав сообщил, что в палату к Алексею Навальному пустили его жену

НГС55вчера в 09:34
РИА Новости

Жена Навального посетила мужа в палате реанимации

РИА Новостивчера в 10:02
РИА СуперОмск

Главный врач омской больницы поделился итогами встречи с женой Навального

РИА СуперОмсквчера в 09:26
БК55

Жена Навального и его врач — в Омске, однако их к нему не пускают

БК55вчера в 08:33
Интерфакс

Пресс-секретарь Навального сообщила, что к нему не пускают жену и врача

Интерфаксвчера в 08:23
Город55.ру

Супругу Алексея Навального пустили к мужу в реанимацию

Город55.ру06:05

Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М»

Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии заказного убийства главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, совершенного в 2017 году.
Коммерсантъ10:26