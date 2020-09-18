В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального
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Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь» заявила об отсутствии данных из лабораторий о следах отравляющего вещества на личных вещах политика.В источнике
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