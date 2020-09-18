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РБК
РБК

В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального

Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь» заявила об отсутствии данных из лабораторий о следах отравляющего вещества на личных вещах политика.В источнике
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Коммерсантъ

Пресс-секретарь Навального заявила об отсутствии яда на его личных вещах

Коммерсантъ19:35
URA.Ru

Немецкие врачи не нашли следы яда на личных вещах Навального

URA.Ru19:20
Интерфакс

Пресс-секретарь Навального сообщила, что на его личных вещах нет яда

Интерфаксвчера в 15:40
News.ru

Пресс-секретарь Навального сообщила об отсутствии яда на его личных вещах

News.ruвчера в 16:21
РЕН ТВ

Пресс-секретарь Навального заявила, что «яд» нашли только на бутылке

РЕН ТВвчера в 15:49
РБК

В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального

РБК17:44
ФАН

Карнаухов: Певчих могла отравить Навального через пропавшую бутылку вина

ФАНвчера в 09:00

Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service17 сентября в 10:53
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАССвчера в 03:15
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