В ФБК заявили об отсутствии яда на вещах Навального
Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь» заявила об отсутствии данных из зарубежных лабораторий о следах отравляющего вещества на личных вещах политика.В источнике
С чего всё началось
Отравляющее вещество, которым предположительно был отравлено оппозиционер Алексей Навальный, было обнаружено только на бутылке из его гостиничного номера в Томске, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь
».
Подробнее о событии