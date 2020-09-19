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BFM.ru
BFM.ru

В ФБК заявили об отсутствии яда на вещах Навального

Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь» заявила об отсутствии данных из зарубежных лабораторий о следах отравляющего вещества на личных вещах политика.В источнике
С чего всё началось
Отравляющее вещество, которым предположительно был отравлено оппозиционер Алексей Навальный, было обнаружено только на бутылке из его гостиничного номера в Томске, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь
».
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URA.Ru

Немецкие врачи не нашли следы яда на личных вещах Навального

URA.Ru19:20
Коммерсантъ

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Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

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РБК

В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального

РБК17:44
News.ru

Пресс-секретарь Навального сообщила об отсутствии яда на его личных вещах

News.ruвчера в 16:21
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Пресс-секретарь Навального заявила, что «яд» нашли только на бутылке

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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
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