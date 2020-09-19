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BFM.ru
BFM.ru

В ФБК заявили об отсутствии яда на вещах Навального

Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь» заявила об отсутствии данных из зарубежных лабораторий о следах отравляющего вещества на личных вещах политика.В источнике
С чего всё началось
Отравляющее вещество, которым предположительно был отравлено оппозиционер Алексей Навальный, было обнаружено только на бутылке из его гостиничного номера в Томске, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь
».
Коммерсантъ19:35
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URA.Ru

Немецкие врачи не нашли следы яда на личных вещах Навального

URA.Ru19:20
Интерфакс

Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

Интерфакс01:36
Коммерсантъ

Пресс-секретарь Навального заявила об отсутствии яда на его личных вещах

Коммерсантъ19:35
Эхо Москвы

Немецкие специалисты не обнаружили следы яда на личных вещах политика Алексея Навального

Эхо Москвы04:17
РБК

В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального

РБК17:44
News.ru

Пресс-секретарь Навального сообщила об отсутствии яда на его личных вещах

News.ruвчера в 16:21
РЕН ТВ

Пресс-секретарь Навального заявила, что «яд» нашли только на бутылке

РЕН ТВвчера в 15:49

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Александр Кержаков согласился стать главным тренером ФК «Томь»

Томск, 19 сентября 2020, 13:42 — REGNUM Старший тренер юношеской сборной России и лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков согласился стать главным наставником томского футбольного клуба «Томь», выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
REGNUM06:42