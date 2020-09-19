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BFM.ru
BFM.ru

В ФБК заявили об отсутствии яда на вещах Навального

Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь» заявила об отсутствии данных из зарубежных лабораторий о следах отравляющего вещества на личных вещах политика.В источнике
С чего всё началось
Отравляющее вещество, которым предположительно был отравлено оппозиционер Алексей Навальный, было обнаружено только на бутылке из его гостиничного номера в Томске, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь
».
Коммерсантъ19:35
Подробнее о событии
News.ru

Пресс-секретарь Навального сообщила об отсутствии яда на его личных вещах

News.ruвчера в 16:21
Эхо Москвы

Немецкие специалисты не обнаружили следы яда на личных вещах политика Алексея Навального

Эхо Москвы04:17
Интерфакс

Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

Интерфакс01:36
Коммерсантъ

Пресс-секретарь Навального заявила об отсутствии яда на его личных вещах

Коммерсантъ19:35
РБК

В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального

РБК17:44
Московский Комсомолец

Алексей Навальный пробудет в клинике Шаритэ еще не менее месяца

Московский Комсомолец08:02
РЕН ТВ

Пресс-секретарь Навального заявила, что «яд» нашли только на бутылке

РЕН ТВвчера в 15:49

В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС

Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе Минск расценивает как «наглое вмешательство» в дела республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС
РБК09:08
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«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
РИА Новости11:53
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