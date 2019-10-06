Политика
Вести.RuФБР отказалось говорить о задержании Инги Юмашевой
Федеральное бюро расследований США не пояснило причин задержания депутата российской Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники ФБР задержали ее для допроса, который продолжался около часа.
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Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Футбол
Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова
«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
МК-Спорт 09:41
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве
Отмечается, что всего в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек.
REGNUM 11:40
Футбол
«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»
Советский спорт 10:54
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна
Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
REGNUM 11:54
Происшествия
На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти
Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.
Московский Комсомолец 09:06
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Энергетика
Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране
Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ 07:16
Политика
Путин побывал в сибирской тайге — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.
REGNUM 12:57
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Авто
В Новосибирске разработают летающий автомобиль
Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
Москва 24 вчера в 11:04
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров: «У Бузовой есть три великих качества звезды»
Основатель проекта "Дом-2" Валерий Комиссаров в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой признался, что считает Ольгу Бузову звездой, так как у нее есть три великих необходимых для этого качества.
Дни24 11:50
Футбол
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 11:51
Наука
Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума
RuNews24.ru вчера в 07:06
Технологии
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна»
В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 12:22
Космос
Астрономы назвали время пробуждения черной дыры в центре Галактики
Ученые назвали время, когда в последний раз в нашей Галактике просыпалась черная дыра.
РЕН ТВ 10:17
Армия и оружие
В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам
Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что соглашение об оборонном сотрудничестве между Грецией и США носит бессрочный характер.
Страна Советов on-line 12:38
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Политика
Джонсон отказался покидать пост без увольнения Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается уходить в отставку, пока его не уволит королева Елизавета II, пишет The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Взгляд.ру 03:16
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Армия и оружие
В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар
Московский Комсомолец вчера в 05:59