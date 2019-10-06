с чего всё началось

Федеральное бюро расследований США не пояснило причин задержания депутата российской Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники ФБР задержали ее для допроса, который продолжался около часа.

Политика Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.

Футбол Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова «Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.

Происшествия Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.

Происшествия На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.

Энергетика Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».

Политика Путин побывал в сибирской тайге — Песков Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

Общество Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.

Авто В Новосибирске разработают летающий автомобиль Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Валерий Комиссаров: «У Бузовой есть три великих качества звезды» Основатель проекта "Дом-2" Валерий Комиссаров в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой признался, что считает Ольгу Бузову звездой, так как у нее есть три великих необходимых для этого качества.

Технологии «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна» В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».

Космос Астрономы назвали время пробуждения черной дыры в центре Галактики Ученые назвали время, когда в последний раз в нашей Галактике просыпалась черная дыра.

Армия и оружие В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что соглашение об оборонном сотрудничестве между Грецией и США носит бессрочный характер.

Футбол Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Политика Джонсон отказался покидать пост без увольнения Елизаветой II Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается уходить в отставку, пока его не уволит королева Елизавета II, пишет The Sunday Times со ссылкой на британских министров.