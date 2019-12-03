Политика
RT на русскомВ ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений
В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом говорится в письме ведомства, которое адресовано лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру. Текст послания опубликован на странице Шумера в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Экономика
Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы
Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) выкупила особняк в Столешниковом переулке, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Армия и оружие
Forbes рассказал о «винтажной» обороне России в Арктике
Арктическое побережье Российской Федерации защищают мобильные ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx — по классификации Североатлантического альянса), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 «Термит» (SS-N-2 Styx).
Общество
«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца
Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Происшествия
В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью
Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Происшествия
Автомобиль сбил группу школьников в Британии
Автомобиль в понедельник в британском графстве Эссекс сбил группу школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Спорт
Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России победила команду Японии со счетом 5:4 в борьбе за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Политика
Захарова высказалась о правах жителей Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.
Наука
Патент недели: как сотовая связь поможет пожарным
Схема системы приведена в опубликованном патенте.
Наука
Робот-лаборант в США выполнил 100 тысяч экспериментов за год
В США уникальный робот-лаборант провел около 100 тысяч экспериментов за год.
Политика
Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа
Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
Политика
Министр энергетики США ушел в отставку
Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Политика
В Ереване облили краской памятник Грибоедову
В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Наука
Ученые не нашли следов массовых смертей в период Юстиниановой чумы
Исследователи не нашли свидетельств массовой гибели людей во время Юстиниановой чумы, которая в начале средних веков бушевала в Средиземноморье, некоторых регионах Европы и Ближнего Востока.