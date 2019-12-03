Политика

RT на русскомRT на русскомВ ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом говорится в письме ведомства, которое адресовано лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру. Текст послания опубликован на странице Шумера в Twitter.
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