Международная федерация футбола (ФИФА) считает достоверными результаты голосования за лучшего игрока года, которые были поставлены под сомнения некоторыми СМИ. Торжественная церемония вручения наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала".

В ФИФА не сомневаются в результатах голосования за лучшего игрока года

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