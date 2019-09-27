Футбол
РИА НовостиВ ФИФА не сомневаются в результатах голосования за лучшего игрока года
Международная федерация футбола (ФИФА) считает достоверными результаты голосования за лучшего игрока года, которые были поставлены под сомнения некоторыми СМИ. Торжественная церемония вручения наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала".
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Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Финансы
ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России
Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.
РБК 08:29
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Здоровье
Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии
Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news 08:00
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Армия и оружие
Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве
Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
Lenta.ru вчера в 11:52
Политика
Bloomberg сообщил о возможном делистинге КНР с фондовых бирж США
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США.
Известия 12:49
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Политика
В США представят доказательства вмешательства Украины в выборы
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию доказательств вмешательства Украины в выборы американского президента в 2016 году.
Rambler News Service 07:26
Здоровье
Кардиолог рассказал, сколько пациентов неправильно лечат гипертонию
Всемирный день сердца отмечается в России 29 сентября.
РИА Новости 08:32
Авто
Volkswagen рассказал о новом Jetta для РФ
Стоит отметить и большой набор функционального оборудования новой Jetta.
OAnews 25 сентября в 00:21
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил
Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
Sputnik Абхазия 04:12
Происшествия
Силовики потеряли пулемет в Ингушетии
Рамблер 09:18
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО
В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском 25 сентября в 16:03
Происшествия
Генерал полиции поменял службу на пенсию
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в пятницу на оперативном совещании с руководителями подразделений главка и территориальных органов генерал-майор полиции 55-летний Юрий Алтынов объявил личному составу о своем уходе.
Коммерсантъ 11:28
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Футбол
Каррера высказался об успехах в «Ювентусе» и «Спартаке»
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался об успехах в туринском "Ювентусе" и с красно-белыми.
Газета.Ru 11:40
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.
iXBT.com вчера в 17:01
Футбол
Тренер Слуцкий рассказал, что его больше всего удивило в Нидерландах
Главный тренер голландского «Витесса» российский специалист Леонид Слуцкий рассказал, что его больше всего удивило в Нидерландах.
RT на русском 11:42
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели певца
Роберт Цой подчеркнул, что версию со сном он опроверг еще 29 лет назад. Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына.
Piter.tv 02:37