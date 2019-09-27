Международная федерация футбола (ФИФА) считает достоверными результаты голосования за лучшего игрока года, которые были поставлены под сомнения некоторыми СМИ. Торжественная церемония вручения наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала".

В ФИФА не сомневаются в результатах голосования за лучшего игрока года

Политика Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Финансы ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Технологии Суверенный интернет включили на Урале Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.

Армия и оружие Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Политика Bloomberg сообщил о возможном делистинге КНР с фондовых бирж США Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США.

Политика В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Политика Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В США представят доказательства вмешательства Украины в выборы Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию доказательств вмешательства Украины в выборы американского президента в 2016 году.

Авто Volkswagen рассказал о новом Jetta для РФ Стоит отметить и большой набор функционального оборудования новой Jetta.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Происшествия Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.

Футбол Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.

Происшествия Генерал полиции поменял службу на пенсию Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в пятницу на оперативном совещании с руководителями подразделений главка и территориальных органов генерал-майор полиции 55-летний Юрий Алтынов объявил личному составу о своем уходе.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Общество В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Футбол Каррера высказался об успехах в «Ювентусе» и «Спартаке» Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался об успехах в туринском "Ювентусе" и с красно-белыми.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.

Футбол Тренер Слуцкий рассказал, что его больше всего удивило в Нидерландах Главный тренер голландского «Витесса» российский специалист Леонид Слуцкий рассказал, что его больше всего удивило в Нидерландах.

Происшествия Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".