Футбол
Vprognoze.ruВ ФИФА объяснили, почему не приняли голоса сборной Египта за Салаха
В ФИФА рассказали, почему не были приняты голоса национальной команды Египта за нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в голосовании за звание лучшего футболиста года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:56, Вашингтон
Политика
В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 08:16
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Армия и оружие
В СБУ заявили о похищении ополченца с территории ЛНР
Служба безопасности Украины заявила о проведении спецопераци на территории Луганской народной республики, в ходе которой был похищен и вывезен на подконтрольную Киеву территорию один из ополченцев самопровозглашенной республики.
Военное обозрение вчера в 13:27
Кино
Киану Ривз рассказал о сценарии четвертой «Матрицы»
Киану Ривз рассказал журналистам, что ознакомился со сценарием «Матрицы 4». Актер отметил, что сюжет, придуманный Ланой Вачовски, его заинтриговал.
Культуромания 05:11
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Происшествия
СМИ сообщили о трех пострадавших при стрельбе в общежитии в Москве
В общежитии на территории района Чертаново произошла стрельба, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 16:41
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
RT на русском 15:02
Политика
США ввели санкции против трех россиян
Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении трех граждан России.
Газета.Ru 11:04
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск вчера в 03:07
Наука
1,2 миллиона шведов помогли связать ЭКО и рак простаты
Врачи обнаружили, что среди отцов, зачавших детей естественным путем, риск развития рака простаты составил 0,28 процента.
N+1 05:27
Общество
Пользователи сети сломали головы над простой задачей для дошкольников
Пользователи Twitter не сумели справиться с упражнением из учебника по английскому языку для дошкольников.
Lenta.ru 12:08
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Происшествия
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.
Русский дедлайн 11:35
Финансы
Американские СМИ объяснили, почему Россия меняет доллары на золото
Журналисты американского издания MarketWatch прокомментировали масштабную закупку золотом ЦБ РФ.
ПолитРоссия 14:53
Гаджеты
Корпорация Apple отключила чип U1 в новых iPhone для россиян
Корпорация Apple отключила в новых смартфонах для рынка РФ чип U1.
Актуальные Новости вчера в 10:45
Политика
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Архаровой Артём Ильясов показал фото их сына
Екатерина Архарова прежде не предоставляла в общий доступ кадры, где было бы видно лицо ребенка, однако на днях Артём Ильясов показал в Instagram фото, на котором он кормит сына из бутылочки.
Дни24 12:45
Здоровье
Врачи дефицитных для региона специальностей получат по 1 млн рублей
Предложенную руководителем региона выплату в размере одного миллиона рублей будут получать врачи дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением.
KurskTV.ru 05:13
Футбол
Месси может пропустить месяц из-за травмы бедра
Месси пропустил начало сезона из-за повреждения икроножной мышцы. В активе форварда в текущей кампании три матча и один ассист.
Бомбардир.ру 12:17
Экономика
Сменился руководитель администрации ОЭЗ Калининградской области
Исполняющим обязанности руководителя администрации особой экономической зоны (ОЭЗ) назначен министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.
РБК Калининград 09:28
Футбол
Болельщиков «Спартака» закрыли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
Народные новости 16:20
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Игры
Take-Two хочет продлить права на «Мафию»
Материнская компания Rockstar Games — Take-Two Interactive — подала заявки на продление прав на торговые марки, связанные с игровой серией Mafia.
CyberSport.ru 10:33