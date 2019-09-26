В ФИФА рассказали, почему не были приняты голоса национальной команды Египта за нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в голосовании за звание лучшего футболиста года.

В ФИФА объяснили, почему не приняли голоса сборной Египта за Салаха

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