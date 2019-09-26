Футбол
Vprognoze.ruВ ФИФА объяснили, почему не приняли голоса сборной Египта за Салаха
В ФИФА рассказали, почему не были приняты голоса национальной команды Египта за нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в голосовании за звание лучшего футболиста года.
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Футбол
Черчесов назвал Дасаева и Акинфеева лучшими вратарями в истории России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кого считает лучшими голкиперами страны, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Футбол
«Ливерпуль» выиграет АПЛ в этом сезоне
Именно поэтому первой причиной, почему титул чемпиона Англии выиграет «Ливерпуль» является не какой-либо внешний фактор, но сугубо внутренний.
Чемпионат 10:00
Политика
Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Cyber.sports.ru вчера в 01:50
Происшествия
Трое полицейских из дела Голунова подали иски о восстановлении на службе
Трое сотрудников УВД по ЗАО, уволенных после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подали иски о восстановлении на службе, сообщает МБХ «Медиа» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда.
Медиазона 10:25
Футбол
Тренер сборной Судана заявил, что не голосовал за Месси
Ранее о несоответствие результатов сообщил капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, также не голосовавший за Месси.
Вести.Ru 05:55
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Общество
Священника в Оренбургской области обвиняют в насилии над детьми
Как указывается на сайте Ленинского райсуда, следствие обвиняет Стремского по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
RT на русском 06:46
Космос
Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС вчера в 10:00
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Генеральной Ассамблее ООН с демонстрации пулеметного патрона.
Известия вчера в 09:58
Технологии
ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2
ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости вчера в 02:22
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
РИА Новости 10:01
Общество
В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылезают из-за границы, с отдыха».
Lenta.ru 06:37
Экономика
Минфин не включал в трехлетний план приватизации «Аэрофлот» и РЖД
Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".
РИА Новости 09:41
Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин потребовал восстановить его в должности
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал иск в Верховный суд с требованием признать незаконным его увольнение с должности в 2016 году.
РБК 10:08
Футбол
В борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались.
Эхо Москвы 03:05
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Гаджеты
Корпорация Apple отключила чип U1 в новых iPhone для россиян
Корпорация Apple отключила в новых смартфонах для рынка РФ чип U1.
Актуальные Новости вчера в 10:45
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Хоккей
КХЛ отменила наказание, наложенное на форварда «Магнитки» Паршина
«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего ХК «Металлург» (Магнитогорск) Дениса Паршина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — гласит сообщение пресс-службы КХЛ.
Чемпионат 10:11
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Авто
Марка MG выпустила трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили 05:54
Политика
МВФ может оставить Украину без нового кредита, узнали СМИ
Миссия продлила работу на два дня, но в итоге не будет "не то, что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа", отмечает издание.
Газета.Ru 07:56