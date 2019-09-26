Футбол
Vprognoze.ruВ ФИФА объяснили, почему не приняли голоса сборной Египта за Салаха
В ФИФА рассказали, почему не были приняты голоса национальной команды Египта за нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в голосовании за звание лучшего футболиста года.
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Происшествия
В Петербурге пациентка избила фельдшера скорой помощи
Пациентка в Санкт-Петербурге напала на врачей скорой помощи, в результате чего фельдшер получила травмы.
Pravda.Ru 10:14
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск вчера в 03:07
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Генсек НАТО обсудил с ОБСЕ Украину и изменения в Венский документ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в среду в Нью-Йорке с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером ситуацию на Украине, а также вопросы реформирования Венского документа о мерах укрепления доверия, сообщила в среду пресс-служба альянса.
РИА Новости вчера в 13:55
Политика
Дмитрий Бердников не примет мандат депутата думы Иркутска
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников не станет принимать мандат депутата думы города.
ИА Альтаир вчера в 23:05
Политика
Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.
Газета.Ru 19:51
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Авто
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный на базе Chevrolet Corvette компанией Genovation, побил собственный рекорд скорости 2017 года.
Motor 11:17
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в аварии на трассе в Ивановской области
В результате аварии погибли два сотрудника регионального следственного управления СКР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительницу ведомства.
РБК 18:34
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Футбол
Нападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника
Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.
ProstoProSport 14:31
Происшествия
Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок
Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.
РБК 19:00
Космос
Ученые зафиксировали гравитационную вспышку в Большой Медведице
РЕН ТВ 24 сентября в 15:06
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
Путин на встрече с Мадуро не поднимал тему кредитов Венесуэле
Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро не поднимал тему предоставления кредитов Каракасу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:33
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ 18:45
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото в одном бикини
Известная украинская певица Настя Каменских выложила в своем Instagram-аккаунте фото в бикини.
VSE42.RU 05:22
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 03:17