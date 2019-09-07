Футбол
Спорт-ЭкспрессВ ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот. Видео момента не прошло мимо Международной федерации футбола (ФИФА).
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В ФИФА оценили суперспасение защитника «Ростова» Чернова в матче с «Локомотивом»
Матч ТВвчера в 21:54
В ФИФА оценили суперспасение защитника «Ростова» Чернова в матче с «Локомотивом»
Sportbox.RUвчера в 21:54
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:05, Вашингтон
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