Спорт
Lenta.ruВ ФИФА прокомментировали предложение WADA отстранить Россию
В организации отметили, что ждут рассмотрения вопроса исполкомом WADA. 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования.
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с чего всё началось
В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.Sport24.ruвчера в 07:22
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Как спортивные организации отреагировали на возможное отстранение России от соревнований
RT на русскомвчера в 23:48
«Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России
Советский спортвчера в 07:48
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Казань стала лидером по качеству жизни в России
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