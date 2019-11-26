Спорт

Lenta.ruLenta.ruВ ФИФА прокомментировали предложение WADA отстранить Россию

В организации отметили, что ждут рассмотрения вопроса исполкомом WADA. 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
Sport24.ruвчера в 07:22

Подробнее о событии

«Нормандская четверка» и WADA встретятся в Париже

News.ru04:30

Как спортивные организации отреагировали на возможное отстранение России от соревнований

RT на русскомвчера в 23:48

«Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России

Советский спортвчера в 07:48

ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Sportbox.RUвчера в 08:19

ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Матч ТВвчера в 08:19

ФИФА: «Будем ждать вердикта ВАДА до принятия решения по России»

Спорт-Экспрессвчера в 11:33

В ФИФА не готовы комментировать возможное отстранение сборной России

Чемпионатвчера в 07:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Политика

Четыре страны обратились к России из-за Азовского моря

Главы МИД Украины, Эстонии, Швеции и Литвы выступили с призывом к России уважать территориальную целостность Украины и позволить ее кораблям беспрепятственно проходить в Азовском море.
Известия вчера в 16:39
Спорт

Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 04:19
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Армия и оружие

Британии предрекли полное поражение в войне с Россией

Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.
Российская газета 03:42
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

В центре Москвы найдены останки шести человек

Lenta.ru 04:50
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Шоу-бизнес

Почему Собчак не смогла получить работу Борисова в «Пусть говорят»

7Дней.ру 02:00
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН 02:12
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 04:58
Здоровье

Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.
Росбалт вчера в 08:20
Общество

В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
РИА Новости 03:07
Армия и оружие

Французские военные погибли при столкновении вертолетов в Мали

При столкновении двух военных вертолетов в Мали трагически погибли 13 французских военнослужащих.
iReactor вчера в 05:18
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru вчера в 05:35
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

Культуромания 02:45
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Интерфакс 04:30
Общество

Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами

Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Брянские новости 03:15
Происшествия

В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

РИА Новости 03:49
Общество

Меланию Трамп освистали на молодежном саммите

Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.
РБК вчера в 16:16
Экономика

Севастопольские перевозчики остались без компенсации за льготников

С марта 2019 года севастопольский городской транспорт был переведён на регулируемый тариф.
ForPost вчера в 11:08
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Здоровье

Минздрав ожидает роста заболеваемости гриппом в России в декабре

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что подъём заболеваемости гриппом в стране прогнозируется в декабре, пик придётся на январь и начало февраля.
RT на русском 03:59
Общество

В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Rambler News Service вчера в 03:54
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»

В официальной группе ВК LADA появилась информация, что с 27 по 30 ноября во всех дилерских центрах марки стартует акция «Чёрная пятница».
Тарантас Ньюс 00:08
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Политика

В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с «Нафтогазом»

Компании "Газпром" и "Нафтогаз" продолжают работать над заключением нового контракта, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное