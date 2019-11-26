В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.

с чего всё началось

В организации отметили, что ждут рассмотрения вопроса исполкомом WADA. 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования.

Политика Четыре страны обратились к России из-за Азовского моря Главы МИД Украины, Эстонии, Швеции и Литвы выступили с призывом к России уважать территориальную целостность Украины и позволить ее кораблям беспрепятственно проходить в Азовском море.

Армия и оружие Британии предрекли полное поражение в войне с Россией Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Шоу-бизнес Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Происшествия Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Космос На американском сегменте МКС сломался туалет Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.

Общество Меланию Трамп освистали на молодежном саммите Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.