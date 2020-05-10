Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ФИФА прокомментировали возможности переноса ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) уверена, что решения для смягчения воздействия распространения новой коронавирусной инфекции на календарь международных матчей по футболу будут найдены, заявил РИА Новости представитель ФИФА.
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ФИФА высказалась о возможном переносе ЧМ-2022

ИА Красная Весна09:32

ФИФА уверена в проведении ЧМ-2022 в назначенные сроки

ProstoProSport06:29

В ФИФА оценили возможный перенос ЧМ-2022

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В ФИФА прокомментировали возможность переноса ЧМ-2022

News.ru05:06

ФИФА о ЧМ-2022: «Уверены, найдутся решения для смягчения воздействия коронавируса на футбол»

Sports.ru04:59

В ФИФА прокомментировали возможности переноса ЧМ-2022

РИА Новостивчера в 20:33
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 31 мая

С 12 по 31 мая продлевается режим самоизоляции и повышенной готовности. Открывать остальные объекты бизнеса не пока не собираются.
Саратов 24 10:13
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Политика

Путин: с долгами 1990-х Россия не могла развиваться

Москва, 10 мая 2020, 15:16 — REGNUM Государственный долг России в 1990-х годах «зашкалил», не позволяя стране развиваться.
REGNUM 08:16
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
87
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
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Шоу-бизнес

Семенович шокировала фанатов снимком с тремя подбородками

Народные новости 09:29
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
Краснодарские известия 08:32
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Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда 08 мая в 23:44
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Футбол

«Динамо-Брест» — «Динамо» Минск: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо» Минск.
Чемпионат 04:00
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
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Политика

Зеленский назвал условие выезда украинских трудовых мигрантов за границу

Зеленский добавил, что украинским властям важно знать, что права мигрантов защищены, людей обеспечили жильём и медицинской страховкой, а также, что их не выбросят на улицу.
REGNUM 05:23
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 07 мая в 02:07
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
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Единоборства

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Российская газета 01:43
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Авто

Mitsubishi подняла цены на автомобили в России

CarsWeek.ru 03:17
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
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Общество

В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений

Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16
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Здоровье

В Самарской области ЕГЭ пройдет при любой эпидобстановке

Сегодня, 10 мая, на очередном заседании оперативного штаба был поднят вопрос о проведении ЕГЭ и ОГЭ.
СОВА 08:57
Происшествия

На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина

Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
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Общество

Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
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Политика

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
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Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
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Происшествия

В Петербурге хулиган в ходе ссоры с кондуктором ранил ножом пассажира

Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:33 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который вступил в конфликт с кондуктором автобуса и ранил ножом заступившегося за женщину пассажира.
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Общество

Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше срока

Министерство просвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября.
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Футбол

Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений

На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
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